Türk Kızılay Sorgun Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet sevinci yaşattı.
Şube Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, ramazan ayı başından itibaren giysi dağıtımı yaptıklarını söyledi.
Bir aylık süre içinde 2 bin çocuğu sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Değerli, "Şubemize başvuruda bulunan herkese ayrım gözetmeksizin bayramlık giysi dağıttık. Elimizden geldiğince ve imkanlarımız çerçevesinde kimseyi boş çevirmemeye çalıştık. Giysiler tişört, etek, gömlek, pantolon ve çoraptan oluşuyor. Türk Kızılay sadece kara günlerde değil, her zaman vatandaşlarımızın yanında." diye konuştu.???????
Son Dakika › Güncel › Türk Kızılay Sorgun Şubesi, 2 Bin Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıttı - Son Dakika
Elazığspor'un Kemerkent Bulvarspor maçında sarı kart gören Beykan Şimşek, cezalı duruma düştü. Şimşek, Hacettepe 1945 maçında forma giyemeyecek.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Başkan Erdoğan, bayramların toplumda sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sağlık, huzur ve mutluluğun herkesin olmasını diledi.
İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları projeyle 30 yetim ve çocuğa bayramlık hediye etti. Okulda görevli öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü 'FSM MTAL hayırda yarışıyor' projesi kapsamında, 30 yetim ve çocuk tespit edildi ve onlara bayramlık hediye edildi. Projeye birçok yerden hayırsever vatandaş da katıldı. Okul Müdürü Ahmet Kurt, destek verenlere teşekkür etti.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 693 adet A4 Sentetik Bonzai, 10 adet sentetik ecza, bir miktar eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?