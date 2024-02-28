Türk Kızılayı Küre ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika
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Türk Kızılayı Küre ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi

Türk Kızılayı Küre ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi

Türk Kızılay ekipleri, Kastamonu'nun Küre ilçesinde düzenlediği kampanyada 43 ünite kan bağışı topladı. Küre Kaymakamı Cezmi Kandemir, kan toplama aracını ziyaret ederek, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

28.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:04
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Türk Kızılay ekiplerinin Kastamonu'nun Küre ilçesinde düzenlediği kampanyada 43 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılay, Küre ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Küre Kaymakamı Cezmi Kandemir, kan toplama aracını ziyaret ederek, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede 43 ünite kan toplandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Kızılay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılayı Küre ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika

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