Türk Kızılayı, Osmaniye'de İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Türk Kızılayı, Osmaniye'de İftar Programı Düzenledi

Türk Kızılayı, Osmaniye\'de İftar Programı Düzenledi

Türk Kızılayı, Osmaniye'de bir düğün salonunda iftar programı düzenledi. Programa AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ve vatandaşlar katıldı. Şükrü Can, Türk Kızılay'ının 81 il ve 21 ülkede iftar sofrası kurduğunu belirterek, bu bereketin mazlum coğrafyalara da yayıldığını söyledi.

29.03.2024 20:11  Güncelleme: 20:12
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Türk Kızılay tarafından Osmaniye'de iftar programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Şükrü Can, Türk Kızılay olarak 81 il ve 21 ülkede iftar sofrası kurduklarını söyledi.

Ramazanın yakınlaşma ve dayanışma ayı olduğunu dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Bugün bu sofraları bereketlendiren bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. 156 yıldır Kızılay'ımız bu sofraları hep kurmuştur ve bundan sonra da kurmaya inşallah devam edecektir. Ramazanın bereketi ülkemize, milletimize hayırlar getirdiği gibi, buralardan gelen bereketler de 21 ülkede kardeşlerimizin sofralarına gidiyor. Gazze'de kardeşlerimizin sofralarına gidiyor. Myanmar'da kardeşlerimizin, Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin sofralarına gidiyor ve dünyanın birçok ülkesinde mazlum coğrafyalarda bu bereket yayılıyor. İnşallah bu bereketi yaşatalım. Hep beraber Kızılay'ımızla birlikte nice sofralar kuralım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılayı, Osmaniye'de İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

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