Türk Müteahhitler ENR Listesinde İkinci - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Müteahhitler ENR Listesinde İkinci

Ticaret Bakanlığı, ENR'nin listesinde 43 Türk müteahhitin yer aldığını açıkladı, Türkiye ikinci oldu.

15.09.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, "ENR En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"nde 43 Türk müteahhitlik firmasının yer aldığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasına göre, inşaat sektörü dergisi ENR, "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"ni yayımladı.

Listede, firma sayısı itibarıyla birinci sırada 81 firmayla Çin yer alırken Türkiye 43 firmayla 2. oldu. 43 Türk müteahhitlik firmasının uluslararası gelirleri, 2023'te 18,5 milyar doları buldu.

Türk müteahhitlik firmalarının gelirlerinin, listedeki firmaların toplam gelirleri içindeki payının da yüzde 3,7 olduğu belirlendi. Uluslararası gelirlere göre yapılan sıralamadaysa Türk müteahhitlik sektörü dünyada İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8. sırada yer aldı. Gelirlere göre Çin'in 122,9 milyar dolarla birinci sırada olduğu görüldü.

Müteahhitlik firmalarının 2023 yılı uluslararası proje gelirlerine göre hazırlanan 2024 yılı listesinde ilk 100'e 6 Türk firması girerken 1 Türk firması da ilk 50'de yer aldı.

En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi'nde 8 Türk firması

Öte yandan, derginin "ENR 2024- En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi" de yayımlandı. Listede, 8 Türk firması bulunurken firma sayısına göre sıralamada Türkiye 7. oldu.

ENR 2024 Raporu'nda, sektörün gelecek dönemdeki en önemli fırsatlarının makro ölçekli projeler ve yatırım planları olduğuna dikkati çekildi. Bu açıdan Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 gibi makro ölçekli planların küresel inşaat sektörüne ivme kazandıracağı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde de birçok hedef ülkeye heyet ziyaretleri gerçekleştirerek hem müteahhitlik firmalarımızın hem de teknik müşavirlik firmalarımızın uluslararası alanda pazar payının gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Müteahhitler ENR Listesinde İkinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:33:19. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Müteahhitler ENR Listesinde İkinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement