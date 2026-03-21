Türk Turistler Midilli\'de Mahsur Kaldı

21.03.2026 22:49
Yunanistan'da şap hastalığı nedeniyle çiftçilerin protestosu sonucu Türk turistler limanda mahsur kaldı.

YUNANİSTAN'ın Midilli Adası'nda şap hastalığı nedeniyle hükümetin kararlarını protesto eden çiftçilerin Midilli Limanı'nı abluka altına alması nedeniyle mahsur kalan Türk turistler, akşam saatlerinde Ayvalık'a ulaşabildi.

Zoonoz (hayvandan insana geçebilen) bir hastalık olan şapın ortaya çıkmasıyla birlikte Yunan hükümeti, AB mevzuatına dayanarak adayı karantinaya aldı. Bu karar doğrultusunda canlı hayvan ile et, süt ve peynir ürünlerinin adadan dışarıya veya yurt dışına sevkiyatı tamamen yasaklandı. Kararın ardından geçimini hayvancılıkla sağlayan binlerce çiftçi, durumu protesto etmek için sokaklara çıktı.

Yaklaşık 7 bin çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan kişi, seslerini duyurmak için adanın can damarı olan Midilli Limanı'nı hedef aldı. Liman polisi, protestocuların içeri girerek fiziksel tahribat yapmasını önlemek amacıyla liman kapılarını kilitledi. Öfkeli kalabalık ile polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

TÜRK TURİSTLER MAHSUR KALDI

Bayram tatili için adaya giden Türk turistler ise yaşanan protestolar nedeniyle deniz ulaşımındaki aksaklılar yüzünden burada mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat limanda beklemek zorunda kalan Türk turistler, yetkililerin müdahaleleri sonrası akşam saatlerinde feribot ile yurda ulaşmayı başardı.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan yurda giriş yapan 550 turist, adada uygulanan abluka nedeniyle yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Dönüş yolunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, adadaki üreticilerin eylemlerine ve hak arayışlarına saygı duyduklarını ancak saatlerce soğukta beklemek zorunda kaldıkları için yorulduklarını ifade etti.

Tatil için adaya giden Fatma Aksel, "Tatilimizi bitirmiştik ama biraz zor geldik. Çünkü eylem vardı, biz çok alışık değiliz böyle eylemlere. Çiftçiler kendilerini korumak için eylem yapıyorlardı ama şansımıza bize denk geldi. Yola çıkamadık. Ara sıra gerginlikler yaşandı. Bizlerin sabrı tükendi" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Tatilcilerden Baran Gül ise "Olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldık. Çiftçilerin kendilerince haklılık payları vardı ancak bu durum bizleri olumsuz şekilde etkiledi. Ben açıkçası bir genç olarak kendi vatandaşımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın o soğukta saatlerce mahsur kalmasına çok üzüldüm" diye konuştu.

Yolcular, gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından evlerine uğurlandı.

Kaynak: DHA

Geriye enkaz görüntüleri kaldı! İran, İsrail'i harabeye çevirdi
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden "katkıda bulunma" taahhüdü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 23:54:44. #7.13#
Advertisement
