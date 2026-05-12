Türk ve Belçikalı Şirketler Arasında Veri Koruma Alanında Stratejik İş Birliği

12.05.2026 17:03
Belçika Kraliçesi’nin başkanlık ettiği Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında, Türkiye ile Belçika arasında hukuk alanında önemli bir iş birliği hayata geçirildi.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında işbirliği sözleşmesi imzalayan tek hukuk bürosu “Yazıcıoğlu Legal” ile Belçika merkezli “European Data Protection Office” arasında imzalanan iş birliği anlaşması, iki ülke arasında veri koruma mevzuatlarının karşılıklı olarak iş dünyasına aktarılmasını ve şirketlerin bu alandaki uyum süreçlerinin desteklenmesini hedefliyor.

Kurulan iş birliği kapsamında; Türkiye merkezli olup Avrupa’da faaliyet gösteren şirketlere Yazıcıoğlu Legal tarafından Avrupa Birliği veri koruma mevzuatı kapsamında temsilcilik konusunda European Data Protection Office’e yönlendirme sağlanacak. European Data Protection Office ise Belçika merkezli ve Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde rehberlik edilmesi için Yazıcıoğlu Legal ile birlikte çalışacak.

Söz konusu model, yalnızca hukuki danışmanlık hizmeti sunmanın ötesine geçerek, iki ülke arasında iş yapan şirketler için karşılıklı güven ve uyum zeminini güçlendiren bir köprü işlevi görüyor.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Yazıcıoğlu Legal Yönetici Ortağı Av. Bora Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye ile Avrupa Birliği arasında iş yapan şirketler için veri koruma mevzuatına uyum, artık yalnızca hukuki bir gereklilik değil, aynı zamanda iş sürekliliği ve itibar açısından kritik bir unsur. Bu iş birliğiyle amacımız, Türk şirketlerinin Avrupa’daki faaliyetlerinde AB veri koruma standartlarına uyum süreçlerinin önemli adımlarından biri konusunda güvenilir iş ortağımıza yönlendirmek, Belçikalı şirketlerin ise Türkiye’de faaliyetler yürütürken KVKK yükümlülüklerini doğru ve güvenli şekilde yönetmelerine destek olmak. Karşılıklı bilgi paylaşımı ve koordinasyonla, iki ülke arasında iş yapan şirketler için daha öngörülebilir ve sağlıklı bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz.”

Belçika Kraliçesi’nin Türkiye ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin gündemde olduğu bu dönemde hayata geçirilen iş birliği, Türk şirketlerinin Avrupa pazarındaki faaliyetlerini daha sağlam bir zemine taşırken, Belçikalı şirketlerin Türkiye’deki operasyonlarını da kolaylaştıracak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bora Yazıcıoğlu’nun kurucusu ve yöneticisi olduğu Yazıcıoğlu Legal, 15 hukukçunun görev aldığı, İstanbul merkezli butik bir veri koruma, siber güvenlik, yapay zeka ve teknoloji hukuku bürosudur. Büro; teknoloji, medya ve telekomünikasyon ile veri koruma/siber güvenlik alanlarına ilişkin hukuki konulara odaklanmaktadır. Ayrıca uluslararası işlemler, şirketler ve ticari işlemler, fikri mülkiyet, regülasyona uyum, e-ticaret, tüketicinin korunması ve uyuşmazlık çözümü alanlarında deneyimi vardır.

