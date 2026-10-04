Türk Yıldızları Malatya'da akrobatik uçuşlarla binlerce kişiyi coşturdu - Son Dakika
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Türk Yıldızları Malatya'da akrobatik uçuşlarla binlerce kişiyi coşturdu

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malatya'daki Tulga Havalimanı'nda akrobatik uçuşlarla gösteri sundu. Yerdeki binlerce kişi gösteriyi gurur ve heyecanla izledi; vatandaşlar yüksek hıza ve alçak uçuşa rağmen manevraları cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malatyalılara unutulmaz bir gösteri sundu.

Tulga Havalimanı'nda toplanan çok sayıda vatandaş, Türk Yıldızları'nın gökyüzünde gerçekleştirdiği akrobatik hareketlerle coşku dolu anlar yaşadı.

Vatandaşlar, yüksek hıza ve alçak uçuşa rağmen Türk Yıldızları ekibinin aynı andaki manevralarını cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.

Ekibin uçuşları esnasında yerdeki binlerce kişi, gözünü kırpmadan gökyüzündeki görsel şöleni gurur ve heyecanla takip etti.

Gösteri sırasında sahneden Türk bayrağını anlatan şiirler de okundu.

Ailesiyle gösteriyi izlemeye gelen çocuklardan Tunahan Çelik, AA muhabirine, gösteriyi izlerken çok keyif aldığını belirterek, "Üzerimizden bayağı geçtiler. Bayağı büyüleyiciydi." dedi.

Ailesiyle gösteriyi izleyen Veli Çınar Aksu da çok keyifli bir göteri izlediklerini dile getirerek, "Büyük bir mutluluk ve gurur duydum. Türklüğü en güzel şekilde yansıtan şeylerden biri bence. Bir gurur meselesi." diye konuştu.

Gösteriyi Vali Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 7. Anajet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ve MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül de izledi.

Kaynak: AA
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