Türk Yıldızları\'ndan Samsun\'da Prova Uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde Samsun'da prova uçuşu gerçekleştirdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.
Kutlamalar kapsamında Samsun'a gelen Türk Yıldızları, gösteri uçuşu öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.
Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın 19 Mayıs'ta saat 16.00'da Doğupark Sahili Canik'te gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.
