Türkan Saylan Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi Açıldı

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(TEKİRDAĞ)- Türkan Saylan Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi'nin açılışına katılan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, "Çocuklarımızı çağdaş, ilerici Atatürk Türkiye'sine hazırlamak için bu okul, son durak olacak" dedi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, seçim öncesi verdiği sözleri tutarak, eğitime desteğini sürdürüyor. Sultanköy Mahallesi'nde yer alan Türkan Saylan Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, Başkan Bozkurter'in yanı sıra CHP İlçe Başkanı, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Tekirdağ İl Başkanlığı üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Bozkurter, törende yaptığı konuşmada, ilçedeki tüm mahallelere eğitim yatırımı yapacaklarına ilişkin söz verdiklerini hatırlatarak, bu hedef doğrultusunda attıkları adımlardan gurur duyduğunu belirtti. Bozkurter, "Söz vermiştik. Her mahallemizde çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapacağız demiştik. Bugün bu yağmurlu günde burada toplanan kalabalığı görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görüyorum. Çocuklarımızı çağdaş, ilerici Atatürk Türkiye'sine hazırlamak için bu okul, son durak olacak. Velilerimiz pazara veya işe giderken çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir yer hazırladık. Bu merkeze emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.

Türkan Saylan'ın ismi Marmaraereğlisi'nde yaşayacak

Başkan Bozkurter, Türkan Saylan'ı anarken ise gözyaşlarını tutamadı. Anadolu'daki yoksul çocuklara umut olan Saylan'ın isminin ilçede yaşayacak olmasından onur duyduğunu söyleyen Bozkurter, duygusal konuşmasının ardından Saylan'ın anısına ithafen Zülfü Livaneli'nin şiirini okudu.

Bozkurter konuşmasını, "Bu yuvadan çıkan çocuklarımızın ileride mühendis, doktor olarak ülkemize hizmet edeceklerinden eminim" diyerek tamamladı.