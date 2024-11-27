Türkçe\'nin Şiir Şöleni Taşkent\'te Başladı

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"Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni" Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Özbekistan Yazarlar Birliğinin destekleriyle Taşkent'te başlayan "Türkçe'nin 16. Uluslararası Şiir Şöleni"ne, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Türk dünyası ve Balkanlardan 100'e yakın şair katılıyor.

Özbekistan Yazarlar Birliğinin ev sahipliğinde, Birlik binasında düzenlenen etkinlik öncesinde katılımcılar, ünlü Özbek şairi Alişir Nevai'nin heykeline çelenk bıraktı.

Özbekistan Yazarlar Birliği Başkanı Siraciddin Sayyid, açılıştaki konuşmasında, son dönemde ülkede edebiyat ve sanata çok önem verildiğini söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in edebiyat ve sanatı dünyada barış, huzur ve güvenliğin destekçisi olarak tanımladığını aktaran Sayyid, tüm Türk dünyasından şairlerin katıldığı etkinliğin Özbekistan'da düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Şölen, tüm Türk dünyasından şairleri bir araya getirdi"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da şiir şöleninin ilk defa Özbekistan'da yapıldığını ifade etti.

İki yılda bir düzenlenen etkinliğin Türkiye'nin Türk dünyasına yönelik en önemli ve sürekli faaliyetlerinden biri olduğunu belirten Arıcan, Türk dünyası ve Balkanlar'dan çok sayıda şairin katıldığı etkinlikte Türkiye'den de 20 şairin yer aldığını bildirdi.

Arıcan, "Türkiye Yazarlar Birliğinin 1992 yılında başlatmış olduğu ve 2 yılda bir gerçekleşen Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni, Türk dünyasında farklı coğrafyalarda yaşayan, farklı lehçelerde eserler veren yüzlerce şairin gönül köprülerini kurarak, dostluk bağlarını güçlendirmek için bir araya gelmiş olduğu faaliyettir. Şölen, tüm Türk dünyasından şairleri bir araya getirdi." dedi.

İlk olarak 1992'de Bursa ve Konya'da yapılan şölenin akabinde Türk dünyası ve Balkanlar'ın farklı coğrafyalarında düzenlendiğini hatırlatan Arıcan, yapıldığı her ülkede büyük bir ilgi gören, Orta Doğu, Balkanlar ve Türk dünyasından şairlerin ilgiyle takip ettiği şölenin 16'ıncısının bu topraklarda yapılmasının ayrı bir iftihar meselesi olduğunu anlattı.

Arıcan, "Gönül ve kültür sınırlarımız siyasi sınırlarımızı aşıyor. Türk dünyası olarak büyük bir aileyiz. Bizler, bir bütünün parçasıyız. Bizi tüm dünya böyle tanıyor. Coğrafi farklılıklarımız, tarihi farklılıklarımız, dil ve lehçe ayrıntılarımıza rağmen bu bütünlük inkar edilemez bir hakikat olarak önümüzde duruyor." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Avrasya Yazarlar Birliğinin kurucu Başkanı, merhum Yakup Ömeroğlu'nun Özbekçe'ye çevrilmiş "On dolar" adlı kitabının tanıtımı da yapıldı.

???????30 Kasım'a kadar devam edecek şölen kapsamında, şiir atölyeleri, konser ve şiir fasılları ile kitap tanıtım etkinlikleri düzenlenecek.