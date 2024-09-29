Türker İnanoğlu Anısına Sergi Açıldı

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Türk sinemasına damgasını vuran yönetmen, yapımcı ve senarist Türker İnanoğlu anısına hazırlanan "Bay Sinema-Türker İnanoğlu" sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverleri bekliyor.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergi, Yeşilçam'ın değişim, dönüşüm hikayesini kronolojik ve biyografik bir temelde anlatıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Türker İnanoğlu Vakfının katkılarıyla (TÜRVAK) hazırlanan serginin küratörlüğünü Zihni Tümer üstleniyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Sinema Müzesi Müdürü Ceyhun Tuzcu, sergide Türker İnanoğlu'nun hayatının bütün noktalarının anlatıldığı bir evren oluşturulduğunu söyledi.

"Atlas 1948 Sineması'nı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Tuzcu, serginin asıl başarısını en doğru adreslerden birinde olması şeklinde açıklayarak, şöyle devam etti:

"Bizim için çok onur verici bir ağırlama oldu. Onun bütün sinema hayatını bir sergiyle anlatabilmek mümkün değil. Dolayısıyla biz de öncelikle Atlas 1948 Sineması'nı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. O isme layık olmak için festivalleri, yönetmen buluşmalarını devam ettiriyoruz."

Serginin İnanoğlu'nun sinemaya başlangıç yıllarından Yeşilçam'ı keşfetmesine varan kronolojik bir sırayla devam ettiğini aktaran Tuzcu, "Ödüllerinden, kişisel eşyalarına, sinemaseverlerin özellikle kendisiyle bağı kurmasını sağlayacak bir dünya yaratılmasını sağladık." dedi.

"Sinema tarihine yakından şahitlik edecekler"

Tuzcu, İstanbul Sinema Müzesi'nin kurulma sebeplerinden en önemlisinin Türk sinema tarihinin gelişimini sinemaseverlere sunmak olduğuna dikkati çekerek, "Bay Sinema-Türker İnanoğlu" sergisinin bu misyonu yansıtan bir etki oluşturduğunu ifade etti.

Türker İnanoğlu'na layık olmak için hem İstanbul Sinema Müzesi hem de Atlas 1948 Sinemasını sinemaseverlerin buluşma noktası yapmak için gayret edeceklerinin altını çizen Tuzcu, "Sergi önemli bir talep gördü. Dolayısıyla amacımız daha geniş kitlelere ulaşmak için elimizden geleni yapmak. İstanbul Sinema Müzesi'ndeki Türker İnanoğlu sergisi, sinema tarihine yakından şahitlik edecekleri çok önemli bir gün vaat ediyor." açıklamasını yaptı.

İnanoğlu'nun kişisel eşyaları, Yeşilçam'ın sembol isimlerinin balmumu heykelleri ve kamera arkası fotoğraflarının yer aldığı sergi, 29 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.