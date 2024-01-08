Türkgözü Gümrük Kapısı\'nda 7 şüpheli yakalandı

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Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, yurt dışı yasağı ve haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.
Posof İlçesi'ndeki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda görevli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişi sağlamaya yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Gürcistan'a geçmek için işlem yaptıran 7 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasaklarının bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine yakalanan 7 şüphelinin Türkgözü Gümrük Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.
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