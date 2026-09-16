Türkiye, Almatı'daki kalkınma forumunda dönem başkanlığını devraldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, Almatı'daki kalkınma forumunda dönem başkanlığını devraldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 3. Yükselen Kalkınma Ortakları Forumu'nda Türkiye ve Kazakistan arasındaki kalkınma işbirliği ele alındı. Türkiye'nin dönem başkanlığını devraldığı forumun 2027'de TİKA'nın ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

ALMATI (AA) – Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 3. Yükselen Kalkınma Ortakları Forumu'nda Türkiye ve Kazakistan arasındaki kalkınma işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Kazakistan Uluslararası Kalkınma Ajansı (KazAID) ev sahipliğinde düzenlenen foruma Asya, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Orta Asya'dan temsilciler katıldı.

Türkiye'yi forumda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ercan temsil etti.

Forumda uluslararası kalkınma alanındaki yeni eğilimlerin yanı sıra Türkiye ile Kazakistan arasında kalkınma işbirliğinin güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı ve sürdürülebilir ortaklıkların geliştirilmesi görüşüldü.

Forumun sonunda 2027-2028 dönemine yönelik ortak eylem planının öncelikli alanları belirlendi. Dönem başkanlığını Türkiye devralırken, bir sonraki forumun 2027'de Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

TİKA'nın kuruluşunun 35. yıl dönümünün kutlanacağı 2027'de düzenlenecek forumun, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kalkınma işbirliğinin yanı sıra uluslararası ortaklıkların geliştirilmesine yönelik çalışmalara da katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
UluslararasıKazakistanEkonomiTürkiyeAlmatıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki Sude’nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu 17 yaşındaki Sude'nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu
Hatay’da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde Hatay'da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi
Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti
Thomas Reis Trabzonspor’da Thomas Reis Trabzonspor'da
AK Parti’de üst düzey görevlendirme AK Parti'de üst düzey görevlendirme
18:19
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:49
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:11
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 18:22:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye, Almatı'daki kalkınma forumunda dönem başkanlığını devraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement