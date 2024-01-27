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Türkiye-Arnavutluk Medya Buluşmaları Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkiye-Arnavutluk Medya Buluşmaları Programı Gerçekleştirildi

Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkiye ile diğer ülkeler arasında medya alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve medya bağlamında uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği 'Medya Buluşmaları' adlı program serisi, Arnavutluk'ta gerçekleştirildi. Programa Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Yunus Emre Enstitüsü Özel Kalem Müdürü Dr. Melih Barut, Arnavutluk Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş ve medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Program, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini pekiştirmeyi hedefleyen konuşmalar ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Türkiye-Arnavutluk Medya Buluşmaları Programı Gerçekleştirildi
27.01.2024 - 16:52,
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YUNUS Emre Enstitüsü'nün Türkiye ile diğer ülkeler arasında medya alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve medya bağlamında uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği 'Medya Buluşmaları' adlı program serisine bu kez Arnavutluk ev sahipliği yaptı.

Başkent Tiran'da gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Yunus Emre Enstitüsü Özel Kalem Müdürü Dr. Melih Barut, Arnavutluk Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş, Türkiye'den ve Arnavutluk'tan medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı. BTK Bankası Genel Müdürü Seyhan Pencaplıgil ve Prof. Dr. Lindita Xhanari Latifi'nin onur konuşmacısı olarak katıldığı program, Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın açış konuşmalarıyla başladı.

Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, "Türkiye-Arnavutluk Medya Buluşmaları programı için Yunus Emre Enstitüsüne teşekkürlerimi iletiyorum. Türk ve Arnavut halkları yüzyıllarca birlikte yürümüş iki büyük millettir. Derin bir ortak tarihi paylaşıyoruz. Bu insani ve sosyal bağ gerçekten çok önemli ve değerli. Her ülkeyle böyle bir değerimiz yok dolayısıyla kıymetini bilmeliyiz. Ortak değerlerimiz ve ortak isimlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Atay, "Genç Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk dostluk anlaşmalarından birini de Arnavutluk ile 15 Aralık 1923 tarihinde imzaladı dolayısıyla diplomatik ilişkilerimizi 100 yıldır devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl iki ülke, diplomatik ilişkilerinin 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı" dedi.

Arnavutluk Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş ise konuşmasında Enstitü olarak Türkiye ve Arnavutluk'tan medya mensuplarının ağırlandığı programa ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek gerçekleştirilen programın iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştireceğine inandığını ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü Özel Kalem Müdürü Dr. Melih Barut da yaptığı sunumda Yunus Emre'nin evrensel kadim öğretilerini şiar edinen Enstitünün 2009 yılından itibaren dünyanın farklı coğrafyalarında geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği faaliyetlerine değindi.

Programın onur konuşmacısı BTK Bankası Genel Müdürü Seyhan Pencaplıgil ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değindi. Pencaplıgil, "İki ülke pek çok unsuruyla birbirine benziyor. Uzun bir süredir burada yaşıyorum ve burada kendimi hiçbir zaman yabancı birisi gibi hissetmedim" dedi.

Prof. Dr. Lindita Xhanari Latifi ise iki ülke arasında eğitim ve kültür alanlarında yapılan iş birliklerinden bahsederek "Türkiye ve Arnavutluk ortak bir tarihe ve kültüre sahip. Türkiye-Arnavutluk Medya Buluşmaları programı çok önemli. Hepimiz burada iki ülke arasındaki ilişkilerin yıllar içerisinde nasıl güçlendiğine şahit oluyoruz" ifadesini kullandı.

Gazeteci Yavuz Donat da gerçekleştirdiği konuşmada, "Arnavutluk'a ilk defa geliyorum. İki ülke arasında derin bir tarih ve kültür ilişkisi var. Yunus Emre Enstitüsünü tebrik ediyorum. Türk'ün olduğu her yerde Enstitünün temsilciliği bulunuyor. Bu durum bizi ziyadesiyle gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Arnavutluk Medya Buluşmaları, iki ülkenin medya temsilcilerinin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA
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