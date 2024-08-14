Türkiye Barolar Birliği, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu kararının uygulanması için TBMM Başkanlığına başvurdu - Son Dakika
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Türkiye Barolar Birliği, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu kararının uygulanması için TBMM Başkanlığına başvurdu

Türkiye Barolar Birliği, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu yönündeki kararının uygulanması için TBMM Başkanlığına başvuru yaptı. Başkan Erinç Sağkan imzasıyla sunulan dilekçede, Anayasa Mahkemesinin kararının Genel Kurula bildirilmesi istendi.

14.08.2024 16:18
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Türkiye Barolar Birliği, Anayasa Mahkemesinin verdiği "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu" yönündeki kararın uygulanması için TBMM Başkanlığına başvuru yaptı.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erinç Sağkan imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan dilekçede, Anayasa Mahkemesinin 1 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararının Genel Kurulda okutulmak suretiyle, önceki işlemin yok olduğu şeklindeki tespitin Genel Kurula bildirilmesi istendi.

Dilekçede, "Can Atalay'ın milletvekilliğine bağlanan her türlü sonucun gerçekleşmesinin sağlanmasının, bir milletvekilinin tutuklu alıkonulmasının mümkün olamayacağından, bu durumun sonlanması için gerekli girişimlerin TBMM Başkanlığı tarafından yapılarak takip edilmesinin" anayasal bir sorumluluk olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Barolar Birliği, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu kararının uygulanması için TBMM Başkanlığına başvurdu - Son Dakika

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