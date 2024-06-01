CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız Ekrem İmamoğlu

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayları üzerinden partide tartışma yaşandığı iddialarına ilişkin, "Bu görevi Ekrem Başkan'a teklif ettik ama bazı spekülasyonlar çıktı. Mansur Başkan, 'Partimizin verdiği karara hep birlikte uyarız, hep birlikte destekleriz' diyecek olgunlukta biridir. Efendim, 'Mansur Bey de istiyor, aralarında çekişme var, rekabet var.' Böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partililer çekişmeyi geçmişte bıraktı" dedi. Özel, adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davası kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın anaokulu mezuniyet törenine katıldı. Özel, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde CHP'nin adayı kim olacak" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Şaşkınlıkla takip ediyorum ki, 'Türkiye Belediyeler Birliği CHP'de kriz olacak' falan. CHP öyle kriz gib bir şey yok, CHP büyük bir başarıyı 31 Mart'ta hep birlikte başardı. Bu başarıyı başaran arkadaşlarımız Belediyeler Birliği'nde delegasyonun çoğunluğunu sağladılar. Bununla ilgili birinci kuralımız şu. Bundan önce Cumhur İttifakı bileşenleri, Belediyeler Birliği'ni çoğunluğu sağlayınca bütün yönetimi kendilerine alıyorlardı. Biz öyle yapmıyoruz. Biz, bütün partilerin temsil edilebileceği, güçleri nispetinde en esnek dağılımı yapacağız. Elbette çoğunluk CHP'de olacak. Çünkü Türkiye'nin yüzde 65'ini yönetiyor ama AK Parti'nin de diğer partilerin de temsil edilmesini, DEM'in de MHP'nin de İYİ Parti'nin de temsil edilmesini önemsiyoruz. Birincisi bu. İkincisi, yönetirken geçen sene rakamlar açık. Neredeyse yüzde 98,5'ini AK Partili ve MHP'li belediyelere verdiler. Biz bunu da bu oranı da o yönetime o arkadaşları da alıyoruz.

"Kötü örneği sergilemeyeceğiz"

Herkesin gücü oranında, herkesin hizmet ettiği bölge oranında, nüfus oranında, temsil ettiği ekonomi oranında bu ekonomik güçten yararlanılacak. Kesinlikle ve kesinlikle bir oy fazla aldım da hepsi benim mantığı yok. Türkiye öyle yönetiliyor olabilir. Biz bu kötü örneği sergilemeyeceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız kim olacak diye sorulduğunda da adayımız daha önce geleneksel olarak sürüyordu. Son zamanlarda terk edildi. Dünyanın tanıdığı en büyük metropol İstanbul. En yoğun insanların yaşadığı kent İstanbul. Bu yüzden bu görevi Ekrem Başkan'a teklif ettik ama bu görevi Ekrem Başkan'a teklif ederken kimle konuştuysak, ki bazı spekülasyonlar çıktı. Mansur Başkan, 'Partimizin verdiği karara hep birlikte uyarız, hep birlikte destekleriz. Parti yönetimimiz ne takdir ederse o karar bizim için geçerlidir' diyecek bir olgunlukta ve parti disiplininde davranan biridir. Efendim, 'Mansur Bey de istiyor, aralarında çekişme var, rekabet var.' Böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partililer çekişmeyi geçmişte bıraktı.

"Adayımız Ekrem İmamoğlu"

Şimdi dayanışma içinde hizmet veriyorlar. Sayın Mansur Başkan'ın da yine Belediyeler Birliği'nden sonra Tarihi Kentler Birliği var. Öyle bir görev noktasını kendisine teklif ettik. Onu da orada görevlendireceğiz ama tabii seçimdir. Seçimler yapılacaktır. Ayrıca başkanlarımızın bazıları yoğunluklarından dolayı 'Bir başka arkadaş yapsın' diyorlar ama şu ana kadar yapılan seçimlerde iki CHP'linin karşı karşıya olmadan bütün neredeyse belediyelerin, bölgesel birliklerin, Marmara, Ege, Kıyı Kentler Birliği, daha sonra yine Sağlıklı Kentler, Ege Bölgesi Belediyeleri Birliği ilgili hep mutabakat sağladık. Hiçbir çatışma olmadı ve hep oybirliğiyle aday adaylarımızı belirledik. Pek çoğu seçildi. Birkaç tane seçim de yine CHP'lilerin de oybirliğiyle tamamlanacak. Türkiye Belediyeler Birliği adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'dur."

Erdoğan ile görüşme tarihi: "Özel kalemler müdürlerimiz bu hafta içinde belirleyecek"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iadeiziyaretine ilişkin ise Özel, "9'uyla başlayan hafta içinde bir gün konuşacağız. Bunu özel kalem müdürümüzle Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Sayın Hasan Doğan bu hafta içinde belirleyecekler. Sonra da basından sorumlu arkadaşlarımız sizlerle paylaşır" diye konuştu.

Demirtaş'ı ziyaret haberleri: "Programımda yok"

Edirne'deki cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği haberlerine de Özel, "Bu haftaki, önümüzdeki haftaki programımda yok. Böyle bir netleşme olduğunu da sizlerle paylaşırım" yanıtını verdi.