Türkiye'de 133 Kadın Cinayeti

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin kadın cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre, yılın ilk çeyreğinde 133 kadın öldürüldü, 34 ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Kadınların faillerinin en fazla aile içinden olduğu görüldü.

Kadınların yüzde 69,9'u kendi evlerinde, yaygın olarak da ateşli silahlarla öldürüldü. Rapora göre, kadınların 68'i ateşle silahla, 28'i kesici aletle, 5'i asılı halde bulunma, 7'si boğulma, 6'sı darp, 5'i yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetti.