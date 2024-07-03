Türkiye'de Haziran Ayında 2 Bin 176 Basın Hak İhlali Yaşandı - Son Dakika
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Türkiye'de Haziran Ayında 2 Bin 176 Basın Hak İhlali Yaşandı

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) Diyarbakır Temsilciliği tarafından hazırlanan 'Basın Hak İhlalleri Raporu'nda haziran ayında 2 bin 176 hak ihlalinin yaşandığı tespitine yer verildi. Raporda, gazetecilerin çalışma ortamının iyileştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulunuldu.

03.07.2024 12:18
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(DİYARBAKIR) - Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) Diyarbakır Temsilciliği tarafından hazırlanan 'Basın Hak İhlalleri Raporu'nda haziran ayında 2 bin 176 hak ihlalinin yaşandığı tespitine yer verildi.

TGS Diyarbakır Temsilciliği'nin 'Basın Hak İhlalleri Raporu' yayımlandı. Raporda, haziran ayında basın ve yayın kuruluşları ile gazetecilerin yaşadığı hak ihlallerine yer verildi. Raporun genel değerlendirmesinde, yetkililere sahada görev yapan gazetecilere yönelik tutum ve davranışlarında ölçülü ve dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz, yine sancılı bir döneme doğru evriliyor. Kayseri'de başladıktan sonra ülkenin birçok kentine yayılan sığınmacı karşıtı olaylar, sınır ötesinde aynı saikle Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen kabul edilemez saldırılar, yeniden çatışmalı dönemlere kapı aralandığının öncü işaretleri olarak karşımızda duruyor. Bu öngörümüzde yanılmayı çok arzu etsek de göstergelerin aksini söylediği açıkça ortada. Her çatışmalı dönem öncesinde baskılanmak üzere hedef tahtasına ilk konulan mesleği icra ediyoruz. Zira hangi taraf olursa olsun, önce gerçeği örtbas etmek istiyor ve bizlere yöneliyor. Bu gerçekliği daha önce defaatle deneyimledik. Durum böyle olunca meslektaşlarımızın sağlık ve esenliğini her şeyin önünde görüyoruz. Bu cümleden hareketle, ilk olarak başta güvenlik ve adli bürokrasi olmak üzere tüm yetkililere sahada görev yapan meslektaşlarımıza yönelik tutum ve davranışlarında ölçülü ve dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarıda bulunuyoruz."

'Hak ihlalleri boyutunda ise yine ağır bir tablonun yansıdığını görüyoruz'

Gazetecilerin çalışma ortamının iyileştirilmesi için basın ve yayın kuruluşlarına da çağrının yer aldığı raporda, "Diğer yandan meslektaşlarımızın görev yaptığı kurumlara da bir çağrımız var. Sahada görev yapan arkadaşlarımızın işini güvenle yapmaları için gerekli donanımları kendilerine ivedilikle ulaştırmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Bu sizlerin sorumluluğunuz. Zira güvenliği için asgari şartları sağlayamadığınız meslektaşlarımızdan aksi halde sahadan haber isteyemezsiniz. Hak ihlalleri boyutunda ise yine ağır bir tablonun yansıdığını görüyoruz. Bu ay meslektaşlarımız üzerindeki baskı daha çok üretimlerinin halka ulaşması konusundaki engeller bakımından belirginleşti. Veriler kısmında bu nedenle engellemeyle karşılaşan meslektaşlarımızın sayısını tam olarak veremedik. Ancak her bir vakada onlarca gazetecinin engellendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci yönde ise üretilen haberlerin halka ulaşması sorun oldu. Zira yapılan haberler, kişilik haklarının zedelenmesi gerekçesiyle mahkeme kararıyla engellendi. Sadece tek bir vakada, 2 bin 100'den fazla habere erişim engeli getirildiği düşünüldüğünde, kıskacın ne kadar güçlü olduğu da belirgin şekilde kendini ortaya koydu. İlgi ve sorumluluk alanımızda haziran ayında toplamda en az 2 bin 176 hak ihlali ile karşı karşıya kaldık" denildi.

Raporda, ihlaller ise şöyle sıralandı:

Türkiye geneli tutuklu gazeteci: 13

Gözaltına alınan: 1

Darp edilen: 6

Yaralanan: 1

Malzemesine el konulan: 1

Yargılanan: 26

Gerekçeli kararı açıklanan: 5

Toplam hapis süresi: 16 yıl 3 ay

Beraat eden: 4

Adli kontrol kararı kaldırma reddi: 2

Erişim engeli kararı: 8

Engel getirilen mecra: 2 bin 108

Erişim engelinin kaldırılması: 1

Toplam: 2 bin 176 hak ihlali

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Türkiye, İnsan Hakları, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Haziran Ayında 2 Bin 176 Basın Hak İhlali Yaşandı - Son Dakika

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