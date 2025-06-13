Türkiye'den İsrail'e Şiddetli Kınama - Son Dakika
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Türkiye'den İsrail'e Şiddetli Kınama

Türkiye\'den İsrail\'e Şiddetli Kınama
13.06.2025 18:22
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Büyükelçi Eler, İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı ve bölgesel istikrar için uluslararası harekete çağırdı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, İsrail'in, İran'a yönelik hava saldırılarını Türkiye olarak en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da pazartesiden bu yana devam eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun bugünkü oturumunda konuşan Büyükelçi Eler, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukukun açık bir ihlali niteliğinde olduğunu belirtti.

Eler, bu durumun bölge ve ötesini nükleer güvenlik, emniyet ve güvenceler açısından da büyük bir riskle karşı karşıya bırakan ciddi bir provokasyon olduğunu vurguladı.

"İsrail, kendi çıkarları uğruna bölgesel istikrar ve küresel barışı riske atıyor"

Eler, İran'ın nükleer tesislerine yönelik İsrail tarafından yapılan saldırılara ilişkin "UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin nükleer tesislerin hiçbir şart ve koşulda hedef alınmaması gerektiği" yönündeki sözlerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Saldırıların İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, İsrail hükümetinin herhangi bir sorunu diplomatik yollarla çözmeye istekli olmadığını ve kendi çıkarları uğruna bölgesel istikrarı ve küresel barışı riske atmaktan çekinmediğini açıkça göstermektedir."

"İsrail'in, İran'a düzenlediği hava saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." şeklinde konuşan Eler, İsrail'in daha geniş çaplı çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine derhal son vermesi gerektiğini söyledi.

Eler, Türkiye olarak Orta Doğu'da daha fazla kan dökülmesini ve yıkımın yaşanmasını istemediklerini belirterek, "Uluslararası toplumu, savaşın yayılmasını önlemek için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'de süren insani kriz

Gazze'deki insani krize de dikkati çeken Eler, "Türkiye, Gazze'deki ağır insani durumdan büyük endişe duymakta ve acil uluslararası destek çağrısında bulunmaktadır. Gazze'de gıda ve yardım arayışındaki Filistinlilerin öldürülmesi ve yaralanmasına ilişkin raporlar dehşet vericidir." dedi.

Eler, İsrail tarafından Filistin halkına karşı açlık ve kıtlığın silah olarak kullanılmasının kabul edilemeyeceğini dile getirerek, Gazze'ye insani yardımların erişmesinin hala acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Uluslararası toplumun İsrail'e karşı kararlı ve tutarlı bir tavır sergilemesi gerektiğini vurgulayan Eler, "Filistin ve İsrail'in barış içinde bir arada yaşaması için tek uygulanabilir seçeneğin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. İki devletli çözüme ulaşmada ilk adım, uluslararası aktörlerin Filistin devletini tanıması ve Filistin'e BM'de tam üyelik statüsü verilmesidir." diye konuştu.

Eler, Türkiye'nin, Orta Doğu'da Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge (NWFZ) oluşturulmasının, bölgenin tamamında kalıcı ve kapsamlı barışa ulaşmada kritik bir adım olarak gördüğünü belirterek "Böyle bir adım, aynı zamanda nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanma konusundaki küresel normları güçlendirecek, bölgede barış ve güvenlik çabalarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'den İsrail'e Şiddetli Kınama - Son Dakika

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