Türkiye'den Lübnan'a 1000 Ton Yardım - Son Dakika
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Türkiye'den Lübnan'a 1000 Ton Yardım

Türkiye\'den Lübnan\'a 1000 Ton Yardım

Türk STK'ları, İsrail'in saldırılarındaki Lübnan'a 1000 ton yardım malzemesi gönderdi.

01.11.2024 19:47
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Türkiye'den sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a yaklaşık 1000 ton yardım malzemesi gönderdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Fetih Vakfı, Sadakataşı Derneği, Darul Eytam Vakfı, Yetim Vakfı, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Yeryüzü Çocukları Derneği, Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği ve Umut Ol İnsani Yardım Derneği tarafından "Lübnan İçin Hemen Şimdi" sloganıyla başlatılan yardım seferberliği kapsamında hazırlanan yardım gemisi Beyrut Limanı'na ulaştı.

Limana gelen gemiyi AK Parti Milletvekili Hasan Turan, Lübnan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Murad, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Muhammed Hayr karşıladı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, "İsrail saldırganlığının hedefi olan ve vahameti giderek artan bir insani kriz yaşayan dost ve kardeş Lübnan'ı sadece devlet kurumlarımızla değil, sivil toplum kuruluşlarımızla da yalnız bırakmadığımızı bugün bir kez daha gösteriyoruz." dedi.

Ulusoy, 25 Eylül'de 30 ton ağırlığında tıbbi malzeme, ilaç ve gıda yardımı, 9 Ekim'de de 300 tona yakın muhtelif insani yardım malzemesini Lübnan'a gönderdiklerini hatırlattı.

AK Parti Milletvekili Turan ise "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu soykırım yaparken küresel güçlerin onlara destek için Doğu Akdeniz'e savaş ve uçak gemileri göndererek bölgesel hatta bir dünya savaşının çanlarını çaldığını" ifade etti.

Turan, Türkiye olarak Siyonist rejimin saldırılarının son bulması için Netanyahu çetesine ve destekçilerine "bu katliam ve işgali durdurun, hemen ateşkes yapın" diye seslendiklerini dile getirdi.

Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Hayr ise kısa bir konuşma yaparak Başbakan Necib Mikati hükümeti adına yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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