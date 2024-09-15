Türkiye\'den Uganda\'ya Sağlık Misyonu

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Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelen gönüllü sağlık çalışanları, 11 günlük sağlık organizasyonu için Uganda'ya yola çıktı.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Uganda'da sağlık organizasyonu düzenlediklerini dile getirdi.

Güntekin, TİKA işbirliğinde düzenlenen organizasyonla Uganda'da sağlık çalışması yürütecekleri bilgisini paylaşarak, "Afrika'da onuncu Uganda'da ise dördüncü kez sağlık organizasyonu düzenliyoruz." dedi.

Doktor, hemşire, akademisyen ve gönüllülerden oluşan 18 kişilik bir grupla Uganda'ya gideceklerini kaydeden Güntekin, 11 gün sürecek organizasyon kapsamında 100'ün üzerinde ameliyat yapmayı planladıklarını ifade etti.

Güntekin, genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, kadın doğum ve plastik cerrahi alanlarında uzman doktorların olacağı ve cerrahi ağırlıklı bir çalışma yapacaklarını kaydetti.

TADD Konya Temsilcisi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Zehra Betül Şişman, Uganda'da ikinci kez sağlık organizasyonuna katıldığını dile getirdi.

Şişman, "Türk bayrağını sol göğsümüzde taşımak büyük bir şeref. Sağlık hizmeti almakta zorlanan insanlara ulaşmak hem ülkemiz hem de insanlık adına mutluluk verici bir şey. Umarım çok güzel ameliyatlar yapıp döneceğiz." dedi.