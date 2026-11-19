Türkiye dışında ilk kez düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

"Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla düzenlenen festival, dünyanın farklı bölgelerine ait geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri bir araya getiriyor.

Organizasyonun açılış törenine Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile Dünya Etnospor Birliği üyesi federasyonların başkanları da katıldı.

Necmeddin Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere Türkiye'den selamlar getirdim. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletiyorum. Bugün Dünya Etnospor Birliği olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Etnospor Kültür Festivali'ni ilk kez Suudi Arabistan'da, Riyad Sezonu kapsamında düzenliyoruz. Bu vesileyle Suudi Arabistanlı kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kardeşlik, ortak inancımıza, ortak tarihimize ve halklarımız arasındaki güçlü bağlara dayanıyor. Bugün de geleneksel sporların birleştirici gücü etrafında bir araya geldik."

"Suudi Arabistan makamlarına teşekkürlerimi sunuyorum"

Suudi Arabistan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle bizleri ağırlayan Suudi Arabistan makamlarına, başta İki Kutsal Caminin Hizmetkarı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'a, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud'a ve Sayın Turki Alalshikh'e teşekkürlerimi sunuyorum. İşbirliğinden dolayı Riyad Sezonu ekibine, bu festivalin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı iletiyorum."

Dünya Etnospor Birliğinin beş kıtada 34 ülkeden 56 kurumsal üyeye sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Üyelerimizle birlikte geleneksel sporları ve oyunları yaşatmak, bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farklı ülkelerden insanları aynı meydanda bir araya getirerek dostluğu, barışı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bugün Riyad'da, kendi kültürlerini yaşatmak ve geleneklerini paylaşmak için dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce temsilciyi ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Riyad, kültürlerimizi daha yakından tanımak için önemli bir fırsat sunuyor"

Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali'nde her yaştan katılımcıya uygun etkinliklerin bulunduğunu aktardı.

Köklerin izini sürmenin ve ortak değerleri çoğaltmanın da hedefleri arasında yer aldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Riyad'daki bu buluşma, birbirimizin hikayelerini dinlemek ve kültürlerimizi daha yakından tanımak için önemli bir fırsat sunuyor. Festivalde geleneksel sporları ve oyunları, sanat dallarını, el sanatlarını ve farklı mutfakların lezzetlerini bir arada göreceğiz. Bunların her biri, farklı coğrafyalarda nesilden nesile aktarılan ortak hikayemizin bir parçası."

"10 gün boyunca bu alanda unutulmaz anılar biriktireceğimizi umuyorum"

"Güreş, binicilik ve okçuluk, bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in bizlere bıraktığı mirasın bir parçası." diyen Erdoğan, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"10 gün boyunca bu alanda unutulmaz anılar biriktireceğimizi umuyorum. Dünyanın birbirinden farklı geleneklerinin, sporlarının ve kültürlerinin hayat bulduğu bu mekanda tarihe geçecek bir organizasyona imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Saygı, dayanışma, barış ve geleneklerimize bağlılık temelinde birbirimize emek vererek aramızdaki bağları güçlendirmeliyiz. Burada karşılaştığımız başarılı organizasyon ve unutulmaz misafirperverlik, bu çabanın açık bir göstergesidir. Festivalimizin Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmesini ve yeni işbirliklerine kapı aralamasını temenni ediyorum."