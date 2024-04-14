Türkiye, İran\'ın İsrail\'e yönelik operasyon planını önceden bilgilendirdi

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Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, İran'ın İsrail'e karşı planladığı operasyon hakkında Türkiye'yi önceden bilgilendirdiğini ve ABD'nin Türkiye aracılığıyla herhangi bir eylemin "belirli sınırlar içinde" olması gerektiğini İran'a ilettiğini bildirdi.

İran'ın 300'den fazla insansız hava aracıyla İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırısının, İsrail'in 1 Nisan 2024 tarihinde Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya misilleme olarak yapıldığı açıklandı.

Üst düzey bir Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre, gelişmeler Türkiye açısından sürpriz olmadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmelerini anımsatan yetkili, "İran tarafı, olasılıklar konusunda önden bilgi verdi" dedi.

Blinken ile yapılan görüşmede muhtemel gelişmelerin gündeme geldiğini aktaran kaynak, İran'ın tepkisinin "belli sınırlar içinde" kalması gerektiğinin Türkiye aracılığıyla İran'a iletildiğini belirtti. İran'ın ise tepkisinin İsrail'in Şam'daki İran elçiliğine yönelik saldırıya karşılık teşkil edeceğini ve ötesine geçmeyeceğini aktardığı kaydedildi.