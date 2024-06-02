Türkiye İttifakı Partisi Samsun 1. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye İttifakı Partisi Samsun 1. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi

Türkiye İttifakı Partisi Samsun 1. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi

Sinan Oğan'ın konuşmasıyla gerçekleşen Türkiye İttifakı Partisi Samsun 1. Olağan İl Kongresi'nde, partinin kuruluş amaçları ve logosu hakkında bilgiler verildi. Kongreye, Genel Başkan Mehmet Sağlam ve diğer siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

02.06.2024 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İttifakı Partisi Samsun 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Sinan Oğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye İttifakı Partisi'nin kuruluş amaçlarını anlattı.

Partinin logosunun ne anlama geldiği konusunda da bilgiler veren Oğan, "Partimiz renkleri, el ele tutuşmuş farklı renkli insanların da ittifak ettiği bir yapı demektir. Aslında tam da 2028'de olması gereken bütün renkleri içine alan Türkiye'yi oluşturan bütün renkleri içine alan bütün kültürel ve diğer yapıları bünyesinde barındıran ama Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yolundan giden muasır medeniyet seviyesini hedef edinen, milletimizin ortak adı olan 'Türk milleti' adını ve Turan idealini içinde yaşatan ama aynı zamanda dinimizi de ayrılmaz bir parçamız olarak gören bir siyasi partidir." diye konuştu.

Kongreye, Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam, Türkiye İttifakı Partisi Samsun İl Başkanı Ertan Pısıl, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, siyasi partilerin temsilcileri ile partiler katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Sağlam, Sinan Oğan, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye İttifakı Partisi Samsun 1. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:26 Mezuniyet töreninde arbede Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu Mezuniyet töreninde arbede! Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 15:33:07. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye İttifakı Partisi Samsun 1. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement