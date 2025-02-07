Türkiye-Japonya Defilesi: Kültürel Dostluk

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İslam ve Türk sanat tarihçisi Dr. Sumiyo Okumura, gelenek ve modernliği harmanlayan "Türkiye- Japonya Defilesi"ni, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi vurgulamak ve dostluğu daha da pekiştirmek amacıyla düzenlediğini belirterek, "Asya'nın iki ucundayız, Doğu ve Batı. Yani çok ayrıyız. Ama bir kardeş gibi bağımız var." dedi.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen defilede, geleneksel kimonolar ve modern tasarımlar sergilendi.

Defilenin organizatörlüğünü yapan İslam ve Türk sanat tarihçisi Sumiyo, etkinliğin hazırlık sürecinden kıyafet seçimlerine, kültürel esin kaynaklarından Türkiye-Japonya dostluğuna katkısına kadar pek çok detayı AA muhabirine anlattı.

Osmanlı Devleti'nin, özellikle 16 ila 18. yüzyıllar arasında özellikle Doğu Avrupa'ya büyük etki ettiğini kaydeden Sumiyo, "Minyatürlerde gravürlerde görüyorsunuz Osmanlı kaftanlarını giyiyor paşalar. Aynı zamanda Japonlar da 18. yüzyıldan sonra hep böyle Japon kimonoları giyiyor." ifadesini kullandı.

Sumiyo, Türkiye ve Japonya'nın Avrupa'nın sanat ve modasına etkisine dikkati çekerek, "Biz de siz de Avrupa'ya çok büyük etki verdik. Ondan sonra Batılılaşma dönemine giriyoruz. Batılılaşma dönemine girince biz kimonodan elbiseye döndük. Siz de kaftanlarınızdan normal elbiseye döndünüz. Ama (bu defileyle) kendi kültürümüzü, bu gelenekleri hala devam ettirdiğimizi vurgulamak istedim." diye konuştu.

Bu defileyi Türk-Japon dostluğunun daha da pekişmesi için düzenlediğini vurgulayan Sumiyo, kıyafet seçim sürecinin yaklaşık bir buçuk seneye yakın sürdüğünü dile getirdi.

Defilede öne çıkan tasarım unsurlarını anlatan Sumiyo, defilede 6 Japon kimonosunun yanı sıra Yohji Yamamoto'nun modern tasarımlarının bulunduğunu aktardı.

"Asya'nın iki ucundayız ama kardeş gibi bağımız var"

Türkiye ve Japonya arasında giyim konusundaki benzerliklere değinen Sumiyo, iki ülkenin giyimlerinin kültürel arka planlarını yansıttığını söyledi.

Sumiyo, "Sizler ata binen millettiniz. O yüzden (kıyafetlerin) boyları kısaydı. Fakat bizimkilerin daha çok tarla işleri vardı. Onlar da o dönemde daha düz şey giyiyorlardı." değerlendirmesini yaptı.

İki ülkenin yakın bağlarına vurgu yapan Sumiyo, "Asya'nın iki ucundayız, Doğu ve Batı. Yani çok ayrıyız. Ama bir kardeş gibi bağımız var." dedi.

Saygı iki ülkenin ortak değeri

Sumiyo, iki ülke arasındaki ortak değerlerin ne olduğuna ilişkin soruya da "Karşısındaki insana saygı, değer vermesi. Ben Türklerde de bunu görüyorum. Çok saygılı insanlar var. Biz de saygıyı çok önemsiyoruz. Anne babamıza saygı, arkadaşımıza saygı gibi. Onun hala iki ülkemizde de yaşadığını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Türkiye'de geleneksel Japon modasına ilginin nasıl olduğunun sorulması üzerine Sumiyo, "Artık herkes suşinin ne olduğunu biliyor. Herkes artık suşi yemeye gidiyor. Kimonoyu da biliyorlar. Fakat maalesef kimono deyince böyle sabahlık gibi düşünüyorlar. Halbuki öyle değil." değerlendirmesini yaptı.

Sumiyo, bu defilenin, insanların Japon kültürünün Batılılaşma etkisi altına girmesine rağmen geleneğini koruyup devam ettiğini görmesini sağlayabileceğini ifade etti.