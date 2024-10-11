Türkiye, KFOR Komutasını İtalya\'ya Devretti

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Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti.

KFOR'un başkent Priştine'deki ana karargahında düzenlenen devir teslim törenine, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Başbakanı Albin Kurti, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, NATO'nun Napoli'deki Mütteffik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'da sakin, güvenli ve barışçıl bir ortamın kalmasını sağlamak için KFOR ile yakın şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Osmani, Tümgeneral Ulutaş'a görev süresi boyunca gösterdiği profesyonellik ve özverili çalışmalar için Türkçe olarak, "Tümgeneral Ulutaş, her şey için içtenlikle çok teşekkür ederim." dedi.

Tümgeneral Ulutaş, törende yaptığı konuşmada, Kosova'da pek çok zorluk ve gerilimin devam ettiğini ancak tarafların kararlı ve yapıcı yaklaşımıyla tüm engellerin aşılabileceğini vurguladı.

Ulutaş, "Bir Türk Tümgeneral olarak, ulusumun barışı koruma ve bölgesel istikrara olan uzun süreli bağlılığından ve Kosova'daki NATO misyonuna verdiği destekten gurur duyuyorum." diye konuştu.

KFOR'un yeni komutanı Barduani, görev süresi boyunca KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli bir ortam oluşturmasına katkıda bulunmaya devam edeceğini belirterek, "Bu ruhla görevim için şu Latince sloganı seçtim; 'Bütün insanların birliği kazanır.' Barış misyonumuza ulaşmak istiyorsak birlik şarttır." dedi.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan toplam 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.