Türkiye, KFOR Komutasını İtalya'ya Devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, KFOR Komutasını İtalya'ya Devretti

Türkiye, KFOR Komutasını İtalya\'ya Devretti

Türkiye, NATO KFOR'un komutasını İtalya'ya devretti. Törende Kosova liderleri de katıldı.

11.10.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti.

KFOR'un başkent Priştine'deki ana karargahında düzenlenen devir teslim törenine, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Başbakanı Albin Kurti, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, NATO'nun Napoli'deki Mütteffik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'da sakin, güvenli ve barışçıl bir ortamın kalmasını sağlamak için KFOR ile yakın şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Osmani, Tümgeneral Ulutaş'a görev süresi boyunca gösterdiği profesyonellik ve özverili çalışmalar için Türkçe olarak, "Tümgeneral Ulutaş, her şey için içtenlikle çok teşekkür ederim." dedi.

Tümgeneral Ulutaş, törende yaptığı konuşmada, Kosova'da pek çok zorluk ve gerilimin devam ettiğini ancak tarafların kararlı ve yapıcı yaklaşımıyla tüm engellerin aşılabileceğini vurguladı.

Ulutaş, "Bir Türk Tümgeneral olarak, ulusumun barışı koruma ve bölgesel istikrara olan uzun süreli bağlılığından ve Kosova'daki NATO misyonuna verdiği destekten gurur duyuyorum." diye konuştu.

KFOR'un yeni komutanı Barduani, görev süresi boyunca KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli bir ortam oluşturmasına katkıda bulunmaya devam edeceğini belirterek, "Bu ruhla görevim için şu Latince sloganı seçtim; 'Bütün insanların birliği kazanır.' Barış misyonumuza ulaşmak istiyorsak birlik şarttır." dedi.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan toplam 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Türkiye, kosova, Güncel, İtalya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, KFOR Komutasını İtalya'ya Devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
10:30 Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
01:35 Güneş’teki patlamanın etkisiyle Türkiye’de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü
00:22 Lübnan’dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin’e ulaştı Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı
23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 17:38:01. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, KFOR Komutasını İtalya'ya Devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.