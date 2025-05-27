Türkiye, KKTC'ye Destek Vermeye Devam Edecek - Son Dakika
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Türkiye, KKTC'ye Destek Vermeye Devam Edecek

27.05.2025 17:38
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Bakan Şimşek, KKTC'nin kalkınma sürecinde Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı.

- Bakan Şimşek: "KKTC'nin kalkınma yolculuğuna güçlü desteğimiz sürecek"

LEFKOŞA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma sürecine katkı sunacak her alanda Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" konulu konferans düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC ana muhalefet partisi CTP'nin Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, banka ve ekonomik kuruluş temsilcileri ile yetkililer katıldı.

"Kalıcı refah için Türkiye'nin desteği tam"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konferansta yaptığı sunumda KKTC'nin kalkınma potansiyeline dikkat çekti. Şimşek, KKTC'nin yüksek katma değerli hizmetler, turizm, eğitim, sağlık turizmi ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda önemli fırsatlar barındırdığını vurguladı. Şimşek, artan jeopolitik gerilimler, korumacılık eğilimleri, teknolojik dönüşüm ve iklim krizinin dünya ekonomisi üzerindeki etkilerine de değindi. Küresel meydan okumalar karşısında Türkiye ve KKTC'nin stratejik avantajlara sahip olduğuna işaret eden ve KKTC'nin kalkınma sürecine katkı sunacak her alanda Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirten Şimşek, Türkiye'de izlenen ekonomik politikalar, yapısal dönüşüm adımları ve bölgesel konumlanma stratejileri hakkında bilgi verdi. KKTC'nin kalkınma yolculuğuna Türkiye'nin güçlü desteğinjn süreceğini ve kalıcı refahın tesisi için Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu vurgulayan Şimşek, "KKTC'nin kalıcı refahının tesisi için desteğimiz tamdır. Sizin tercihleriniz esastır. Biz her zaman sizin yanınızda olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

"KKTC bölgesel bir sağlık merkezi haline gelebilir"

KKTC'nin kalkınma yolculuğunda avantajlara sahip olduğu alanlara işaret eden Şimşek, yüksek katma değerli hizmetlerin bu yolculukta kilit rol oynayacağını belirtti. Turizmde önemli bir başarı yakalandığını ifade eden Şimşek, sağlık turizmi alanında da büyük potansiyel bulunduğunu ve uluslararası akreditasyon ile tanıtım çalışmalarının artırılması halinde KKTC'nin bölgesel bir sağlık merkezi haline gelebileceğini söyledi. Eğitim alanında KKTC'nin büyük bir başarıya imza attığını belirten Şimşek, 60'tan fazla ülkeden öğrenci çeken yapının sadece eğitim değil, aynı zamanda turizm ve ekonomik kalkınma açısından da etkili olduğunu söyledi. Şimşek, gelen öğrencilerin aile bireyleri üzerinden de turizme katkı sunduğunu, mezunların ise ülkede iş kurma potansiyeli taşıdığını kaydetti.

"KKTC bilişim ve teknoloji alanlarında ciddi fırsatlara sahip"

Bilişim ve teknoloji alanlarında da KKTC'nin ciddi fırsatlara sahip olduğunu dile getiren Şimşek, özellikle FinTech, oyun sektörü, medikal teknoloji gibi başlıklarda Türkiye'deki ekosistemlerin örnek alınabileceğini belirtti. Bu bağlamda teknoparkların, Ar-Ge merkezlerinin ve dijital dönüşüm altyapısının geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Şimşek, "Bugün katma değerinin en yüksek olduğu alan bilişimdir. Bu alanda yapılacak atılımlar, orta ve uzun vadede muazzam sonuçlar doğuracaktır" dedi. Şimşek, okullarda laboratuvarların kurulması ve teknolojinin tabana yayılması gerektiğini ifade etti.

Tarım, sanayi ve turizmin entegrasyonu

Tarım, sanayi ve turizmin entegrasyonu konusunda da değerlendirmelerde bulunan Şimşek, yerel üretimin artırılmasıyla turizm gelirlerinin daha fazla KKTC'de kalacağını, bu sayede katma değerin artacağını söyledi. Yenilenebilir enerji potansiyelinin yüksekliğine de işaret eden Şimşek, özellikle tarımda iklim avantajlarının değerlendirilerek kış dönemlerinde Türkiye'ye göre daha verimli üretim yapılabileceğini belirtti. Turizmde ürün çeşitlendirmesi, pazarlama, tanıtım ve ulaşılabilirlik gibi başlıklarda çalışma yapılmasının önemine değinen Şimşek, KKTC'nin bu alanda da büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

"KKTC FinTech merkezi olabilir"

Finansal hizmetlerde ise düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Şimşek, KKTC'nin finansal teknoloji "FinTech" merkezi olabileceğini, bunun için dijital altyapının güçlendirilmesinin öncelikli olduğunu söyledi. Şimşek, KKTC'nin sahip olduğu genç ve nitelikli insan kaynağının da bu alanda büyük bir

avantaj olduğuna işaret etti.

"Desteğimiz sürecek"

KKTC'nin kalkınma sürecine katkı sunacak her alanda Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirten Şimşek, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın birlikteliği daim olsun. Bu zor dönemde sadece dayanıklılığımızı artırmakla kalmayacağız, aynı zamanda bu dönemin sunduğu fırsatları da birlikte değerlendirip kalıcı refah için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türkiye, KKTC'ye Destek Vermeye Devam Edecek - Son Dakika

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