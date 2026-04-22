Türkiye-Kosova Ticaret Hacmi 1 Milyar Doları Aşmalı
Türkiye-Kosova Ticaret Hacmi 1 Milyar Doları Aşmalı

22.04.2026 21:26
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ve Kosova arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi hedefini vurguladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını açıkladı. Bolat, 1 milyar dolar sınırına yaklaşan ticaret hacmini aşılması gereken yeni bir eşik olarak gördüklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki köklü dostluğun ve siyasi iradenin ekonomi, ticaret ve yatırımlara yansıyan somut sonuçlarının ele alındığı bildirildi.

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine yaklaştığını belirterek, bu rakamın artık yalnızca bir hedef değil, daha büyük iş birlikleri için aşılması gereken bir basamak olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin sadece bugünü değil, geleceği de kapsayacak şekilde daha güçlü bir zeminde ilerletilmesinin amaçlandığını kaydeden Bolat, ticaretten yatırıma kadar her alanda daha derin ve stratejik bir iş birliği hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanı, Ekonomi, Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Kosova Ticaret Hacmi 1 Milyar Doları Aşmalı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye-Kosova Ticaret Hacmi 1 Milyar Doları Aşmalı - Son Dakika
Advertisement
