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Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı - Son Dakika
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Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı. Ozan, deprem, Gazze saldırısı, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi. Oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen 147 fotoğraf arasından 'Yılın Kareleri' seçilecek.

Türkiye\'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı
03.01.2024 - 14:36,
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Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Ozan, " Deprem: Umut" kategorisinden özel harekat polislerinin destek verdiği arama kurtarma çalışmalarını gösteren fotoğrafı oylarken, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise İsrail'in Gazze'nin Ez-Zehra bölgesine düzenlediği saldırıdaki yıkımı gösteren Mustafa Hassona imzalı "Toz Duman" adlı fotoğrafı tercih etti.

Ozan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde "Boğazın Şahitliği", "Spor" kategorisinde ise "Dünyanın Sultanları" fotoğraflarına oy verdi.

AA muhabirine konuşan Ozan, "AA'yı bu yarışmadan ötürü tebrik ediyorum. Bu, AA foto muhabirlerinin bu harika kareleri yakalamak için ne kadar çaba harcadığını gösteriyor." dedi.

AA'nın çeşitli ülkelerin medyası için önemli bir kaynak haline geldiğine işaret eden Ozan, Ajansa ve çalışanlarına başarı temennilerinde bulundu.

147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek

Oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" belirlenecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunuldu.

"Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen 25 fotoğraf karesi oylanabilecek.

Ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45, "Haber" kategorisinde 30 ve "Spor" kategorisinde ise 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.

Toplam 5 kategoride 147 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylanıyor.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi katılıyor.

Geçen yıl 416 bin 746 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Murat Karagöz, Türkiye, Deprem, Umut, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı - Son Dakika


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