Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesi büyük coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesi büyük coşkuyla kutlandı

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Grubu son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdığı karşılaşmayı dev ekranlardan izledi. Gaziantep Üniversitesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan dev ekranlarda milli takıma destek veren vatandaşlar, sevinçlerini alkışlar ve tezahüratlarla kutladı.

03.07.2024 00:38
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Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Grubu son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdığı karşılaşmayı dev ekranlardan izledi.

Gaziantep Üniversitesince yerleşke içerisine karşılaşma için dev ekran kuruldu.

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Maçın ilk dakikasında Merih Demiral'ın golüyle büyük sevinç yaşayan vatandaşlar maçın bitiş düdüğüyle de tezahüratlar yaptı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Dulkadiroğlu Kümbet Necmettin Gevri Parkı'na kurulan dev ekranda vatandaşlar karşılaşmayı takip etti.

Büyük heyecana sahne olan müsabakayı izleyen taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

Karşılaşmanın ardından taraftarlar, çeyrek finale kalmanın sevincini uzun araç konvoylarıyla şehir turu yaparak yaşadı.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı'nda kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Milli Takım'a, Türk bayrakları, alkış ve tezahüratlarla destek oldu.

Karşılaşmanın ardından taraftarlar, çeyrek finale kalmanın sevincini doyasıya yaşadı.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesince Altınşehir Mahallesi Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda karşılaşmayı izleyen seyirciler burada Milli Takım'a destekte bulundu.

Karşılaşmayı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de vatandaşlarla izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesi büyük coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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