Türkiye'nin Enerji Vizyonu 2035

6 Nisan 1920

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AA'ya konuştu:

"2035'e kadar özellikle iletim tarafında 30 milyar dolarlık bir yatırımla biz Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye elektrik hatlarıyla donatmayı hedefliyoruz"

"Elektrikte, petrolde, doğal gazda Türkiye, önemli bir pazar, önemli bir tüketici ama aynı zamanda coğrafi konumu ve altyapısı güçlü olduğu için de bölgesindeki ülkelere bu elektriğin, bu enerjinin, petrolün, doğal gazın ticaretinde de önemli bir merkez haline geliyor"

(Salih Okuroğlu/Viyana) (Fotoğraflı)

2- TÜRKSAT'tan Suriye'ye uydu desteği

Suriye'de uydu tabanlı internet erişiminin yanı sıra, televizyon ve radyo yayıncılığı, e-Devlet çözümleri, afet ve acil durum haberleşme sistemleri ile özel network altyapılarına yönelik anahtar teslim hizmetler TÜRKSAT tarafından sunulmaya başladı

TÜRKSAT'ın sunduğu yüksek kapasiteli iletişim altyapısı, Suriye'de fiber ve kablo ağı bulunmayan bölgelerde kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmayı ve olağanüstü durumlarda kesintisiz iletişim sağlamayı amaçlıyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Hasar, Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu"nu değerlendirdi:

"İklim Kanunu tamamen Türkiye'nin tarihsel sorumlulukları ve mevcut durumu göz önüne alınarak planlandı"

"Kanun, hiçbir bireyin özgürlüğünü kısıtlamayan, toplumsal refahı kötüleştirmeyen, tarımı, hayvancılığı, su kaynaklarını ve iklim adaletini önceleyen bir yapıya sahip"

(Fatma Sevinç Çetin-Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yılın ilk yarısında satılan gayrimenkul sayısı 1,4 milyonu aştı

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 15,6 arttı

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, yüzde 78 artarak 62 milyar 373 milyon liraya yükseldi

(Uğur Aslanhan/İstanbul) (Grafikli)

5- Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatını en fazla artırdığı ülke BAE oldu

Ülkeye yapılan ihracat ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,5 artarak 1 milyar 978,5 milyon dolardan 3 milyar 255,4 milyon dolara yükseldi

DEİK Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Akarca: "Artış sadece ticari potansiyelin değil, aynı zamanda diplomatik düzeyde gelişen ilişkilerin ve karşılıklı güven ortamının da doğal sonucudur"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- IDEF 2025'E DOĞRU - Türk mühendisi savunmada ilke imza attı

Savunma, havacılık ve diğer endüstriler için yenilikçi test ve ölçüm çözümleri sunan DEICO, bu alandaki en prestijli uluslararası organizasyon PXI Konsorsiyumu'na Türkiye'den üye ve PXI standardında modüller geliştiren ilk firma oldu

DEICO'nun PXI şasi ve modülleri, IDEF 2025'te ilk kez kamuoyuyla buluşacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

7- Yapay zekada gizli profilleme, güvenlik ve mahremiyeti tehdit ediyor

Yapay zeka platformlarının kullanıcı verilerini sınırsız biçimde işlemesi, etik olduğu kadar güvenlik riski de taşıyor

Yüksek Veri Bilimi Mühendisi Emre Durgut: "Bu artık sadece bir mahremiyet meselesi değil. Yanlış ellere geçtiğinde ulusal güvenlik tehdidi doğurabilir"

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı)

8- Dünyada nükleer silahlara 2024'te dakikada 190 bin dolar harcandı

Son beş yılda (2020–2024) nükleer silaha sahip ülkeler bu alandaki harcamalarına toplam 415,9 milyar dolar ayırırken, yalnızca ABD geçen yıl 56,8 milyar dolarlık harcama yaptı

2025 yılı başı itibarıyla dünyada yaklaşık 12 bin 241 nükleer savaş başlığı bulunurken, bunların 9 binden fazlası askeri kullanım için stoklarda tutuluyor

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Grafikli)

9- Genç MÜSİAD ihracatı gençlerin ticaret yolculuğunu zenginleştirmek için fırsat olarak görüyor

Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta:

"Her girişimcinin iç pazarda kalıcı ve güçlü olabilmesi için kendini geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu gelişim çoğu zaman dış pazarları anlamaktan ve sınır ötesi vizyonla düşünmekten geçiyor"

"Bizim önceliğimiz yalnızca Müslüman genç iş insanları olmak değil, aynı zamanda Müslümanca çalışan iş insanları olabilmektir"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

10- Srebrenitsalı anne Salihovic, soykırımda kaybettiği oğlunun cenazesini bulma umuduyla hayata tutunuyor

Srebrenitsa Soykırımı'nda tek oğlunu kaybeden Beguna Salihovic:

"Bir kemiğini bile bulamadılar oğlumun, hiçbir şey yok. Kaç anne baba çocuklarını toprağa veremeden öldü, benim tek korkum da bu"

"Oğlum Dzemail, kızı Dzenana'yı hiç göremedi. Dzenana, oğlumdan bana kalan bir hatıra oldu, şimdi 30 yaşına giriyor"

(Vesna Besic/Bratunac) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Türkiye doğal gaz ihtiyacının yüzde 8'ini doğal atıklardan karşılayabilir

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Öner:

"(Biyogaz ve biyometan) Bu kaynakların devreye alınması, enerji güvenliğini artırabilir, döviz çıkışını azaltabilir ve kriz anlarında sistemi rahatlatacak yeni bir kaynak yaratabilir"

"Yeşil metanol özellikle denizcilik, sanayi ve petrokimya gibi sektörler için büyük önem taşıyor. Türkiye limanlarını yeşil metanole göre uyarlarsa ihracat üssü haline gelebilir"

(Başak Erkalan/Ankara)

12- İstanbul'da bu yıl özel sağlık kuruluşlarına yönelik 9 bine yakın denetim yapıldı

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner:

"2025 yılında da 2024'te olduğu gibi denetimlerimize hızlı bir şekilde devam ettik. İstanbul'da 2025'te özel sağlık tesislerine 8 bin 800'den fazla denetim yaparak, 112 milyon liradan fazla ceza kesmiş durumdayız"

"Vatandaşlar CİMER başvurusu ya da dilekçelerini, bizzat İl Sağlık Müdürlüğüne veya 39 ilçemizde olan ilçe sağlık müdürlüklerimiz üzerinden bize ulaştırabilir"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Türk akademisyen eczacılık mesleğini üretimleriyle uzaya taşıdı

Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim, 1942'de şehit olan havacı teğmen amcasının kol saatinin kendisine verilmesiyle başlayan uzay tutkusunun da etkisiyle "Yer çekimsiz ortamda göz damlası kullanılabilir mi?", "Uzayda, susuz ortamda şampuan kullanmak mümkün mü?" ve "Radyasyon önleyici krem yapılabilir mi?" sorularına yanıt ararken uzay kozmetiği başta olmak üzere çeşitli ürünler geliştirdi

Öğrencileriyle "uzayda göz damlası damlatmaya yarayan" aparata imza atan Değim: "Uzayda gözünüze doğru küçük bir fırlatma hareketi yapan, göz damlası damlatma cihazı. Düşünüp dünyadaki olayları, meslek bilgimizi bir araya getirip bir yaklaşımda bulunmaya çalışıyoruz"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Uluslararası sularda avlanan orkinosun Akdeniz'den Çeşme'ye zorlu yolculuğu

Türk balıkçılar, avladıkları orkinosları yaklaşık 1 aylık yolculuğun ardından İzmir'deki çiftliklere ulaştırdı

Çeşme Boğazı'ndan geçerken sığlık nedeniyle balık ve kafeslerin zarar görmemesi için su altı balonları kullanıldı

? Orkinos çiftliği müdürü Yılmaz: "Burada su derinliği yaklaşık 15-16 metre, kafeslerimizin derinliği ise 25 metredir. Bu bölgede hem balıklarımızın hem de kafeslerimizin zarar görmemesi için ağların altını özel su altı balonlarıyla kaldırarak emniyetli bir geçişi sağladık"

(Mahmut Serdar Alakuş/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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