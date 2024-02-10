Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü heyecanla takip edildi - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü heyecanla takip edildi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü, memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki baba ocağında heyecanla takip edildi. Gezeravcı'nın Dragon kapsülüyle gerçekleştirdiği iniş, alkışlarla karşılandı ve yakınları duygulu anlar yaşadı.

10.02.2024 12:15
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TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü, memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki baba ocağında heyecanla takip edildi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Çarşamba günü saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkış yaptı. Axiom-3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Florida açıklarına iniş yaptı. Gezeravcı'nın inişi, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan baba ocağında heyecanla takip edildi. Gezeravcı, alkışlarla iniş yaptı. İniş sırasında Gezeravcı'nın yakınları duygulu anlar yaşadı. (DHA)

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın Dünya\'ya dönüşü heyecanla takip edildi
Kaynak: DHA

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