Türkiye'nin ilk astronotu Yalova'da öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Yalova'da öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Gezeravcı, öğrencilerle buluşarak Türkiye'nin uzay çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gelecek hedeflerini paylaştı.

31.05.2024 20:43
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Yalova'da öğrencilerle buluştu

YALOVA - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Gezeravcı, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği programda konuşan Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinde daha önce adım atmamış olduğu'nın uzay görevinin bir seferlik yapılmış, heves gidermek için gerçekleştirilmiş bir görev olmadığına vurgu yaptı.

2018'in aralık ayında, sadece 4-5 yıl önce Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunu hatırlatan Gezeravcı, "Geçmişte böyle bir tecrübemiz, bilgimiz yoktu. Sadece 2 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından 2021 şubat ayında Türkiye Uzay Ajansı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek 10 yılda uzayda ne yapmak istediğiyle ilgili hedefler ortaya çıkarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından halkla paylaşıldı" dedi.

Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanında 10 hedef belirlediğini ve bu hedeften 1'ini gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına hak ettiği daha nice mutluluk ve gururları önümüzdeki birkaç yılın içinde yaşatmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Daha devamında 9 hedefle ilgili kendi takvimi içinde çalışmalar devam ediyor. Mesela bunlardan bir tanesi Ay Araştırma Programı. Ülkemiz takribi 2 ile 4 sene içinde, 2026-2028 yılları arasında Ay'a bir tane roket göndereceğiz. Niye göndereceğiz aya roket, çünkü ayın görünen tarafında bugüne kadar yapılan araştırmalarla geçmişte farkı oluşumlar, farklı kütlelerden ayrılmasının neticesinde su birikimi ve insan yaşamına yönelik farklı altyapıların olabileceği ile ilgili bulguları var. İnsanın orada hayatını sürdürebileceği ortam var mı yok mu, konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Dolayısıyla bilimsel araştırmaların olduğu bir platform. Biz Ay'a kendi yaptığımız bir roketi, kendi yaptığımız bir motorla 2026-2028 yılları aralığında göndermeyi planlıyoruz. Buna yönelik olarak çalışmaların aslında büyük kısmı tamamlanmış vaziyette. Eğer biz ayın üzerine inmek istemezsek ayın etrafında bir tane roketi dolaştırıp geri getirecek imkana şuanda sahibiz."

Gezeravcı, yaklaşık 5-6 hafta içinde de kendi mühendislerimizin beyin gücü ve el emekleri ile yüzde 80 yerli yapım olan bir uyduyu daha uzaya göndereceğimizi söyledi.

Programı İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de takip etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk astronotu Yalova'da öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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