Avrupa Endüstri Mirası Rotası'nda Maden Müzesi'nde edebiyat ve sinema söyleşisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avrupa Endüstri Mirası Rotası'nda Maden Müzesi'nde edebiyat ve sinema söyleşisi düzenlendi

Avrupa Endüstri Mirası Rotası\'nda Maden Müzesi\'nde edebiyat ve sinema söyleşisi düzenlendi

Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde gerçekleştirilen söyleşide gazeteci ve şair İbrahim Tığ, Zonguldaklı şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun yaşamları ve şiirlerine yönelik bilgi verdi. Ayrıca Zonguldak'ta çekilen filmlerin önemine değinildi ve program Maden Müzesi Müdür Vekili Seda Yılmaz'ın teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

18.05.2024 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde, edebiyat ve sinema söyleşisi düzenlendi.

Gazeteci ve şair İbrahim Tığ, "Zonguldaklı Şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu" isimli söyleşide, şairlerin yaşamları ve şiirlerine yönelik bilgi verdi.

Şairlerin şiirlerini okuyan Tığ, daha sonra izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Zonguldak Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu'nda yer alan Dr. Abdullah Özdemir ve yönetmen Onur Türkçelik de "Zonguldak'ta Kömür Madeni Ekseninde Çekilmiş Filmler: Kıskanmak-Kelebeğin Rüyası" adlı söyleşi gerçekleştirdi.

Filmlerden kesitler sunan Özdemir ve Türkçelik, bu eserlerin Zonguldak ve Türk sinemasındaki önemine değindi.

Program Maden Müzesi Müdür Vekili Seda Yılmaz'ın katılımcılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Muzaffer Tayyip Uslu, Abdullah Özdemir, Kent Konseyi, İbrahim Tığ, Rüştü Onur, Zonguldak, Yönetmen, Edebiyat, Türkiye, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Endüstri Mirası Rotası'nda Maden Müzesi'nde edebiyat ve sinema söyleşisi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
17:53 Canlı anlatım Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:38:14. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Endüstri Mirası Rotası'nda Maden Müzesi'nde edebiyat ve sinema söyleşisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement