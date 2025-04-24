Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 23 Nisan, Filistinli çocukların katılımıyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 23 Nisan, Filistinli çocukların katılımıyla kutlandı

Türkiye\'nin Kahire Büyükelçiliğinde 23 Nisan, Filistinli çocukların katılımıyla kutlandı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk, Mısırlı ve Filistinli çocukların katılımıyla kutlandı.

24.04.2025 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk, Mısırlı ve Filistinli çocukların katılımıyla kutlandı.

Kahire Büyükelçiliği konutunda, Türk, Mısırlı ve Filistinli çocuklar ile ebeveynin yanı sıra çok sayıda Mısırlı basın mensubunun katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Filistin'in Kahire Büyükelçiliği ve El Vefa Derneği ile işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe 60 Filistinli çocuk, 30 Türk çocuğu ve yaklaşık 40 Mısırlı çocuk katıldı. Etkinliğin sonunda çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın milli iradenin ve millet egemenliğinin en önemli sembolü olduğunu ifade etti.

Türk, Mısırlı ve Filistinli çocukların bir araya geldiği bu bayramın, çocukların kardeşçe daha barışçıl, daha güvenli ve müreffeh bir geleceğe yönelik umutlarını ve beklentilerini hatırlattığını dile getiren Şen, 23 Nisan'ın dünyanın ilk çocuk bayramı niteliğini taşıdığına işaret ederek, çocuklara hediye edilmesinin, Türk milletinin istikbali çocuklara emanet ettiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Tüm çocukların ve dünya çocuklarının bayramını kutlayan Büyükelçi Şen, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Mısır ve Katar'ın öncülüğünde yürütülen müzakerelerinin olumlu sonuç vermesini, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasının yeniden başlamasını ve bölgedeki insanlık trajedisinin bir an önce son bulmasını temenni ettiğini belirtti.

Büyükelçi Şen, Gazze'de hayatını kaybeden on binlerce çocuğunun acısının derinden hissettiğini belirterek, Filistinli çocukların da bayram etkinliğine davet edilerek, Türk ve Mısırlı çocukların Filistinli çocuklarla dayanışmasını gösterdiğini ifade etti.

Büyükelçi Şen, "Ayrımsız ve istisnasız tüm çocuklar siyah, beyaz, Doğulu, Batılı, Güneyli, Kuzeyli eğlenmeyi, oynamayı, okulu ve umut dolu bir istikbali hakkediyor. Gazze'de Filistinli çocuklar ölürken içimiz yanıyor. Çocuklar ölmesin diyoruz." diye konuştu.

Gazzeli çocukların durumuna işaret eden Şen, şöyle devam etti:

"Hangi insan, hangi insanlık, hangi vicdan nasıl Gazzeli çocukların ölmesini savunabilir. Bu vahşettir, kıyımdır ve zulümdür. Ölüm üzerine kardeşlik ve güvenlik inşa edilemez. Bizim tek hayalimiz ve arzumuz, Filistinli çocukların ve İsrailli çocukların kendi evlerinde, yurtlarında ve devletlerinde kardeşçe barış, emniyet ve onur içinde yaşamalarıdır. Tüm Bunları Filistin için azami hassasiyet gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın duygularıyla paylaşıyorum."

Türkive Mısır'ın ilişkilerine değinen Büyükelçi Şen, "Türkiye ve Mısır, kalkınma ve refah için bölgesel istikrar ve güvenlik hedefinde tam olarak mutabıktır." dedi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, iiki ülke arasında Filistin, Sudan ve Libya dahil bölgesel meselelerde ikili istişarelerin ve diyaloğun kesintisiz devam ettiğini kaydetti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Uluslararası İlişkiler, Kahire Büyükelçiliği, İnsan Hakları, Diplomasi, Filistin, 23 Nisan, Türkiye, Kahire, Güncel, Mısır, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 23 Nisan, Filistinli çocukların katılımıyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın
İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

12:28 Bakan Kurum: İstanbul’da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok
12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
11:20 Deprem sonrası “Utanç tablosu“ diye paylaştılar Deprem sonrası "Utanç tablosu" diye paylaştılar
10:56 İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
17:21 Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı
17:15 Depreme camide yakalanan imamın zor anları Depreme camide yakalanan imamın zor anları
17:15 Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
17:13 Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:05 Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 12:55:03. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 23 Nisan, Filistinli çocukların katılımıyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.