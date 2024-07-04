Türkiye'nin Komşularına Yaptığı İhracat Yüzde 11,6 Arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin Komşularına Yaptığı İhracat Yüzde 11,6 Arttı

Türkiye'nin ocak-haziran döneminde İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 11,6 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin komşularına en fazla ihracatı Irak'a gerçekleştirildi ve kimyevi maddeler sektörü en çok tercih edilen sektör oldu.

04.07.2024 11:05
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Türkiye'nin ocak-haziran döneminde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 11,6 milyar dolara çıktı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk 6 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolara çıkaran Türkiye, komşularına da ihracatını artırdı.

Türkiye, ocak-haziran döneminde İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a 11 milyar 630 milyon 503 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 10 milyar 419 milyon 867 bin dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 arttı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 5 milyar 35 milyon 697 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 60 milyon 678 bin dolarla Bulgaristan, 1 milyar 558 milyon 499 bin dolarla Yunanistan, 1 milyar 151 milyon 886 bin dolarla Gürcistan, 1 milyar 120 milyon 180 bin dolarla İran ve 703 milyon 560 bin dolarla Suriye takip etti.

Bu dönemde yıllık bazda tüm ülkelere yapılan ihracatın arttığı görüldü. En fazla artış yüzde 18,2 ile Yunanistan ve yüzde 17,2 ile Irak'a yapılan ihracatta gözlendi.

Komşulara en fazla kimyasal ürün satıldı

Türkiye'nin 6 ayda komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörden 6 komşu ülkeye 1 milyar 690 milyon 451 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu sektörü 1 milyar 528 milyon 365 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 968 milyon 123 bin dolarla "çelik" sektörleri izledi.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan. Nahçıvan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmedi. Türkiye ile Ermenistan arasında ise doğrudan ticaret yapılmıyor.

Bu yılın ocak-mart döneminde komşu ülkelere yönelik ihracat verileri şöyle (1000 dolar):

Ülke2023 Yılı2024 YılıYüzde
Irak4.296.4885.035.69717,2
Bulgaristan1.937.2702.060.6786,4
Yunanistan1.318.6941.558.49918,2
İran1.107.9431.120.1801,1
Gürcistan1.094.1621.151.8865,3
Suriye665.308703.5605,7

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Komşularına Yaptığı İhracat Yüzde 11,6 Arttı - Son Dakika

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