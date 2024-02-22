Türkiye\'nin Venezuela\'ya ihracat hedefi 1 milyar dolar

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Venezuela Temsilcisi Hayri Küçükyavuz, Türkiye'nin Venezuela'ya ihracatında 1 milyar doları hedeflediklerini söyledi.
Uzun süredir Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yaşayan Küçükyavuz, AA muhabirine, bu ülkedeki yaşantısına ve Türkiye'nin ihracatına ilişkin bilgi verdi.
Karaman doğumlu olan Küçükyavuz, yurt dışı macerasının liseden sonra gurbetçi olarak Hollanda'ya gitmesiyle başladığını, orada 5 yıl tekstil sektöründe çalıştığını, tanışıp evlendiği Venezuelalı eşi ile 1994'te Karakas'a yerleştiklerini anlattı.
Venezuela'da da yıllarca tekstil imalatı ve satışı ile uğraştığını, ülkeyi sevdiğini ve bir daha geri dönmediğini belirten Küçükyavuz, halen Türkiye-Venezuela arasında ticaret yaptığını dile getirdi.
Uzun yıllar çalıştıktan sonra MÜSİAD'taki arkadaşlarının kendisini temsilci olarak önerdiğini ifade eden Küçükyavuz, Latin Amerika'daki ilk MÜSİAD temsilciliğini 2018'de Karakas'ta açtıklarını aktardı.
Küçükyavuz, "Venezuela ile ticaret şu anda iyi, fakat daha da gelişebilir. İkili ticaret ve fuarlarla tanıtım sorunu aşılabilir. Geçen yıl, Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği ve Ticaret Bakanlığı ile Türk ihracat ürünleri fuarı düzenledik. Türkiye'den 30 iş adamı geldi. Venezuela'ya ihracatta artış oldu. Bu sene de yapmak ve 100 firmayı buraya getirmek istiyoruz." dedi.
"Üretim düşük"
Venezuela'nın ekonomisinin petrole dayalı olduğunu ve üretimin düşük bir seviyede bulunduğunu belirten Küçükyavuz, şunları kaydetti:
"Türk firmalar için burası büyük ve ilgi çekici bir pazar. Çünkü burada rekabet ve üretim yok. Bizim isteğimiz, ihracatçılarımızın ürünlerini Venezuela'da satmaları. 2010'da 30 milyon dolar olan Türk ihracatı geçen sene 350 milyon dolara ulaştı. Hedefimiz, Türkiye'den Venezuela'ya ihracatın 1 milyar dolara ulaşması. Şu an için Venezuela'da 8 Türk firması var. Bu sayının artacağına inanıyorum."
Makarna, un, çikolata ve gübre sanayisinin ihracat kalemleri arasında yer aldığı bilgisini veren Küçükyavuz, "Türkiye, Venezuela'ya 5 milyar dolarlık ticaret hacmi yapabilecek güce sahip. Ülkedeki tüketim ürünleri hep ithal ediliyor. Türk ürünleri diğer ülkelerin ürünlerinden kaliteli ve istediği gibi bu piyasada yarışabilir. Girişimciler, ürünlerini bu pazarda kolayca satabilir." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Venezuela'ya ihracat hedefi 1 milyar dolar - Son Dakika
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