Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılıkta gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılıkta gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10 m Havalı Tabanca Karışık Takımı, Sırbistan'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Bu madalya, Türkiye'nin atıcılıkta olimpiyat tarihindeki ilk madalyası oldu.

30.07.2024 12:22
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(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10 m Havalı Tabanca Karışık Takımı, 2'nci olarak gümüş madalya kazandı. Türkiye, atıcılıkta olimpiyat tarihinin ilk madalyasını kazanmış oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10 m Havalı Tabanca Karışık Takımı, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak Olimpiyat 2'ncisi oldu. Gümüş madalyanın sahibi olan milli takım, ülkemize 2'nci madalyayı getiren takım oldu. Böylelikle Türkiye, atıcılıkta olimpiyat tarihinin ilk madalyasını da kazanmış oldu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılıkta gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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