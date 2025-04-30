Türkiye, UAD'de İsrail'e Yükümlülüklerini Hatırlattı

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik yükümlülüklerini değerlendiren duruşmaları izleyen TBMM heyeti adına açıklama yapan Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, "İsrail'in cezasızlık kültürüne son verilmesi şarttır." dedi.

TBMM hukuk heyeti, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik yükümlüklerini değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında Türkiye'nin sunumunu izledi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yüksel, Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Anayasa Komisyon Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Türkiye'nin sunumu sonrası divan önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yüksel, Türkiye'nin UAD'ye sözlü beyanlarını sunduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla bölgemizde kalıcı barış ve güvenliğin tesisi adına Filistin halkının haklı davasını desteklemektedir." dedi.

Yüksel, Filistin Devleti'nin kurulmasının TBMM'de partiler üstü bir desteğe sahip olduğunu vurgulayarak, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulmasına destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetinin 2 Mart 2025 tarihinden itibaren Gazze'ye insani yardım sevkiyatını tamamen durdurduğuna dikkati çeken Yüksel, "Bu eylem, İsrail'in Gazze'deki işgalci güç olarak Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nde belirtilen insani yardıma erişimi sağlama yükümlülüklerine aykırıdır." diye konuştu.

-"UNRWA sistematik olarak hedef alınıyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise açıklamasında UNRWA'nın rolüne dikkati çekerek, "UNRWA, Filistin mültecileri için hayati rolüne rağmen İsrail tarafından sürekli engellerle karşılaşmakta ve hedef alınmaktadır." dedi.

İsrail Parlamentosu'nun 28 Ekim 2024 tarihinde UNRWA'nın operasyonel yetkisini ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklama kararının uluslararası yükümlülüklerin ihlali anlamına geldiğini belirten Karayel, "UNRWA'nın faaliyetlerini engelleyen İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında 2,4 milyon Filistin mültecisi için herhangi bir alternatif insani mekanizma sağlamamıştır." ifadelerini kullandı.

-"Gazze'de soykırım insanlık tarihine kara leke olarak geçmiştir"

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ise Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'de 18 aydır süregelen soykırım, insanlık tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. İsrail'in sivil halka yönelik uygulamaları uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun tüm ilkelerine aykırıdır." dedi.

Özkan, resmi rakamlara göre Gazze'de 51 bini aşkın ölümün yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurgulayarak, "2 Mart'a kadar 2,4 milyon insana kalori hesabıyla gıda sevk edilirken, yaklaşık iki aydır gıda sevkiyatı tamamen sıfırlanmıştır. Gazze, bugün açık hava hapishanesi değil apaçık bir konsantrasyon kampıdır." değerlendirmesinde bulundu.

-"Çocuklar ve sağlık çalışanları katlediliyor"

Heyet üyeleri, İsrail'in sivil halka ve yardım çalışanlarına yönelik sistematik saldırılarına da değindi. Özkan, "Çocuklar ve sağlık çalışanları katlediliyor, ancak insan hakları savunucuları sessiz kalıyor. UNRWA hedef alınıyor ve BM sadece izliyor. Sözde 'özgür dünya', 18 aydır süren bu katliama karşı üç maymunu oynuyor." ifadelerini kullandı.

Heyet üyeleri, 18 Mart'ta 180'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini, 15 Nisan 2025 itibarıyla en az 417 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü, bunlardan 294'ünün BM personeli olduğunu belirtti.

-"Türkiye Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke"

Yüksel, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumunda olduğunu ve UNRWA'ya 15 milyon dolar gönüllü fon sağladığını vurguladı.

Heyet adına yaptığı açıklamada Yüksel, Türkiye'nin UAD'den beklentilerini şöyle sıraladı: "Türkiye olarak UAD'den İsrail'in, bir BM üyesi ve işgalci güç olarak yasal yükümlülüklerini yeniden teyit etmesini, UNRWA'nın İşgal altındaki Filistin topraklarındaki operasyonel yetkisini tanıyıp korumasını, İsrail'in insani yardımları engellemesi ve BM personelini hedef almasının uluslararası hukukun ihlali olarak ilan edilmesini, Filistinli mültecilerin haklarını savunmasını ve İsrail'in BM operasyonlarına, insani yardım personeline ve sivil altyapıya yönelik sistematik saldırılarından sorumlu tutulmasını sağlamasını talep ediyoruz."

Yüksel, "İsrail'in cezasızlık kültürüne son verilmesi şarttır." ifadelerini kullandı.

Heyet üyeleri, Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinin iki devlet temelinde adil ve kalıcı çözüme kavuşturulmasını desteklediğini ve haklı mücadelesinde Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.