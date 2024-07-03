Türkiye ve Katar arasında bölgesel gelişmeler ve insani yardım konuları görüşüldü - Son Dakika
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Türkiye ve Katar arasında bölgesel gelişmeler ve insani yardım konuları görüşüldü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, İsrail-Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Gazze'ye ve üçüncü ülkelere yönelik insani yardım faaliyetleri ve iki ülkenin ortak gündemindeki konular ele alındı.

03.07.2024 19:03
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Serim ile el-Hatır, Katar Dışişleri Bakanlığında ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde İsrail- Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Gazze'ye ve üçüncü ülkelere yönelik insani yardım faaliyetleri ve iki ülkenin ortak gündemindeki konular ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Katar arasında bölgesel gelişmeler ve insani yardım konuları görüşüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye ve Katar arasında bölgesel gelişmeler ve insani yardım konuları görüşüldü - Son Dakika
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