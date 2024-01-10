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Türkiye ve Tacikistan arasında işbirliği programı imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ve Tacikistan arasında işbirliği programı imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi. Taraflar, siyaset, ekonomi, ticaret, yatırım, eğitim, bilim, kültür, sağlık, turizm, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliğini görüştü. Görüşmelerin ardından Fidan ve Muhriddin, Tacikistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları arasında 2024-2026 yıllarını kapsayan işbirliği programını imzaladı.

Türkiye ve Tacikistan arasında işbirliği programı imzalandı
10.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:11
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, daveti üzerine geldiği Duşanbe'de mevkidaşı Muhriddin ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda taraflar, siyaset, ekonomi, ticaret, yatırım, eğitim, bilim, kültür, sağlık, turizm, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliğini görüştü.

Taraflar ayrıca iki ülke arasında uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesinde işbirliği konularını da ele aldı.

Görüşmelerin ardından Fidan ve Muhriddin, Tacikistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları arasında 2024-2026 yıllarını kapsayan işbirliği programını imzaladı.

Kaynak: AA
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