Türkiye Yapay Zeka Zirvesi Başladı

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Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin (TRAI) düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, yapay zeka uzmanları, girişimciler, yatırımcılar ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Türkiye'deki yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurulan TRAI'ın 7 yıldır düzenlediği zirve, bu yıl "yapay zeka çok gerçek" temasıyla İstanbul'da başladı.

Etkinliğin ilk gününde, büyük dil modelleri, açık kaynak ve yapay zekanın demokratikleştirilmesi, üretken yapay zeka ile endüstri devrimi, yapay zeka ile farklı sektörlerin dönüşüm hikayeleri ve yapay zeka girişimlerinin sunduğu çözümler ele alındı.

Zirvede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, TÜBİTAK gibi kamu kurumlarının yanı sıra birçok global ve yerli teknoloji şirketlerinden uzmanlar olmak üzere 280 kurum ve 1300 katılımcı yer aldı.

"Hayatın her alanında yapay zeka var"

TRAI Kurucusu Halil Aksu, zirvenin açılışındaki konuşmasında, yapay zekanın gerçek ve elle tutulur bir hale geldiğini belirterek, hayatın her alanında olduğunu söyledi.

Yapay zekanın artık eş seçimi gibi insani karar alma süreçlerinde bile yardımcı olabilecek seviyeye geldiğine dikkati çeken Aksu, "Futbol dünyasındaki lider takımlar, sahada başarıya ulaşmak için yapay zekadan faydalanabiliyor. Sinema sektöründe gişe hasılatı tahminleri yapay zeka tarafından etkili bir şekilde yapılabiliyor. Bu örnekler teknolojinin somut etkisini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Aksu, elektrik ve internet gibi yapay zekasız bir hayatın da düşünülemeyeceğini dile getirerek, katılımcılarla geleceğe yönelik tavsiyelerini paylaştı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da iş dünyasının yapay zekaya bakış açısına ilişkin konuşma yaptı.

Zirvenin de odağında olan büyük dil modelleri konusu farklı oturumlarda ele alındı. "Demokratikleşen inovasyon: Büyük dil modelleri ve açık kaynak ile yapay zekanın güçlenmesi" başlıklı oturumda, Meta AI Politika Direktörü Erica Finkle, yapay zekanın büyük dil modelleri ve açık kaynak teknolojileri sayesinde nasıl daha erişilebilir hale geldiğini aktardı.

Türkiye'deki büyük dil modeli çalışmaları ele alındı

"Türkçe büyük dil modeli, yolculuğun neresindeyiz?" başlıklı panelde, TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Mehmet Haklıdır, Türkiye İş Bankası Yapay Zeka Bölümü Müdürü Gökhanalp Arslan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Yapay Zeka Uzmanı Merve Ayyüce Kızrak, SourceCollective Kurucusu Sertaç Yerlikaya moderatörlüğünde bir araya gelerek, Türkiye'deki büyük dil modeli çalışmalarını değerlendirdi.

Her panelist kendi kurumundaki Türkçe dil modelinde nerede olduğunu anlatarak, üretken yapay zekanın geleceği konusundaki öngörülerini paylaştı.

Yandex Search Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aleksander Popovskiy ise "Yapay zeka ile arama dönüşümü" başlıklı sunumunda arama motorlarındaki yapay zeka ile dönüşümünü aktarırken, Yandex'in Türk kullanıcılar için tasarlanmış bir yapay zeka arama ürünü üzerine yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"E-ticaretin yapay zekayla şekillenen geleceği nasıl olacak?" panelinde de 5 yıl sonra e-ticaretin nasıl bir dönüşüm geçireceği ele alındı.

Ana sahnedeki "Türkiye'nin ulusal yapay zeka stratejisi ve eylem planı" başlıklı son panelde ise veri ekosistemi, güvenilir yapay zeka ve sertifikasyonu ile veri altyapısı destekleri konuşuldu.

Zirve yarın çevrim içi devam edecek

Zirvenin "İnovasyon Sahnesi"nde ise global pazarlara açılmış başarılı yapay zeka girişimcileri, akademisyenler ve küresel teknoloji şirketleri konuşmacı olarak yer aldı. 20'den fazla yapay zeka girişimi, geliştirdiği inovatif projeleri katılımcılarla paylaştı.

İnovasyon Sahnesi'ndeki Demo-Day etkinliğinde ise TRAI, Meta ve Hello Tomorrow Türkiye işbirliğinde gerçekleştirilen hızlandırma programı "Başlat LLM Etki Programı" finalisti olan yapay zeka girişimleri yatırımcılarla buluştu.

Yarın çevrim içi olarak devam edecek zirvenin ikinci gününde, sanat, savunma sanayi, eğitim gibi alanlarda yapay zekanın kullanımı tartışılacak, ayrıca TRAI Academy ve teknoloji şirketlerinden uzmanlar yapay zeka eğitimleri verecek.