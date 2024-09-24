Türkiye'yi 8 Ayda 40 Milyon Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'yi 8 Ayda 40 Milyon Ziyaret Etti

2023'ün ocak-ağustos döneminde Türkiye'ye yabancı ziyaretçi sayısı %7,11 arttı.

24.09.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılın 8 ayında Türkiye'yi 40 milyon 295 bin 979 kişi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan Sınır İstatistikleri Aylık Bültenine göre, ocak-ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,11'lik artışla 35 milyon 803 bin 874 oldu.

Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise ocak-haziran döneminde 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi. Böylece Türkiye, bu dönemde toplam 40 milyon 295 bin 979 ziyaretçiyi ağırladı.

Senenin ilk 8 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu 4 milyon 550 bin 588 ile birinci, Almanya 4 milyon 385 bin 331 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 3 milyon 102 bin 412 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ağustosta yaklaşık 7 milyon ziyaretçi geldi

Ağustosta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 oranında bir artış göstererek 6 milyon 825 bin 403 olarak gerçekleşti.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ağustosta Rusya Federasyonu 939 bin 370 ile birinci, Almanya 882 bin 703 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 668 bin 79 ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi İran ve Polonya izledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'yi 8 Ayda 40 Milyon Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Kaş’ta 45 Arı Kuşu Avlayan İki Kişi Yakalandı Kaş'ta 45 Arı Kuşu Avlayan İki Kişi Yakalandı
12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
22:35 Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor! Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
22:18 Bileği bükülmüyor Göztepe, Kayserispor’u 3-0 mağlup etti Bileği bükülmüyor! Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
22:05 Yine kazanamadılar Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:42 Şimdiden belli oldu İşte Victor Osimhen’in Galatasaray’dan sonraki adresi Şimdiden belli oldu! İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki adresi
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
21:37 Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
21:15 Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı... Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...
20:41 Cristiano Ronaldo’ya ülkesinde şok Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde şok! Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı! Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 15:49:54. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'yi 8 Ayda 40 Milyon Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement