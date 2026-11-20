" Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye" kamp programı Şırnak'ta gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Bursa ve Kocaeli'den 80 öğrenci, 15 Kasım'da Uludere ilçesine geldi.

İlçede Hilal Kampüsü'nde gerçekleştirilen kampta, öğrenciler tarih, kültür, sanat, spor ve eğitim etkinliklerine katıldı.

Kamp kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Geleneksel okçuluk, dart, drama, müzik ve ritim atölyelerinin yanı sıra çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.

Öğrenciler Seyda Goyan Kültür Evi, eski Hilal köyü, Cudi Dağı'ndaki Şehitler Anıtı ve Gabar petrol sahalarını ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıdı.

Bugün de Cizre ilçesinin tarihi ve kültürel yerlerini gezecek olan öğrencilerin kamp programı yarın sona erecek.

Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, program kapsamında 80 öğrencinin Şırnak'a geldiğini belirterek, "Gabar'da Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda önemli bir yere sahip olan petrol sahamızı mühendisler öğrencilerimize tanıttı. Eski Hilal'de doğa yürüyüşü yaptık. Elimizden geldiğince onları iyi ağırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Yalova'dan gelen öğrencilerden Nisa Nur Eken de Şırnak'ın doğal güzellikleri, çevresi ve insanlarıyla güzel olduğunu dile getirerek, "Şırnak'ta çok fazla yeşil alan, harika dağlar, ovalar ve tepeler var." diye konuştu.

Kırklareli'den gelen Elif Sude Bacaksız ise program sayesinde Şırnak'ın çok derin bir kültürü olduğunu öğrendiğini anlattı.

Bacaksız, "Ön yargılarım kırıldı, kentin doğal güzelliğiyle tanıştım. Çok güzel bir gezi oldu. Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Edirne'den gelen öğrenci Eylem Elif Özgen de 11. sınıf öğrencisi olduğunu kaydederek, "İnsanların bize çok samimi davrandığını gördük ve hiç yabancılık çekmedik. Doğal güzellikleri beni çok cezbetti. Tekrar gelmek istediğim bir yer olacak." ifadelerini kullandı.