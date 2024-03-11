TÜRKLİM Başkanlığına Hamdi Erçelik Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜRKLİM Başkanlığına Hamdi Erçelik Seçildi

TÜRKLİM Başkanlığına Hamdi Erçelik Seçildi

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği'nin (TÜRKLİM) 27. Genel Kurul Toplantısı'nda Hamdi Erçelik, başkanlık görevine seçildi. Dernek, liman işletmecilerinin sorunlarına çözüm bulmak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Genel Kurul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Kıyı Yapıları Genel Müdürü, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı ve sektörün önemli isimleri katıldı. Ayrıca, denizcilik sektöründe çalışan 22 kadın liman işçisi de buluşmaya katıldı. Aydın Erdemir'in 2,5 yıllık başkanlık görevini devretmesiyle Hamdi Erçelik, TÜRKLİM'in yeni başkanı oldu.

11.03.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği'nin (TÜRKLİM) başkanlığına Hamdi Erçelik seçildi.

TÜRKLİM'den yapılan açıklamaya göre, liman işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla hizmet veren Derneğin 27. Genel Kurul Toplantısı, 8 Mart Cuma günü gerçekleştirildi.

78 üyesi ile sektörü tek çatı altında buluşturan derneğin yeni yönetiminin belirlendiği kurula, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ile üye şirket yöneticileri ve sektörün önemli isimleri katıldı. Denizcilik sektöründeki erkek egemen algısını bozan bir buluşmaya imza atan kurula ayrıca terminal çekici operatöründen operasyon saha elemanına kadar limancılık sektörünün farklı alanlarında çalışan 22 kadın liman işçisi de katılım sağladı.

Genel Kurul'da 2024 yılı yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçiminin akabinde, 2,5 yıldır TÜRKLİM başkanlığını yürüten Aydın Erdemir, oy birliği ile görevi Hamdi Erçelik'e devretti.

Üç yıldan bu yana Borusan Limanı Genel Müdürlüğü görevini yürüten, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunu Hamdi Erçelik, bir önceki dönemde ise TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA

Türkiye, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKLİM Başkanlığına Hamdi Erçelik Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Tuzla’da dev fabrika alev alev yanıyor Tuzla'da dev fabrika alev alev yanıyor
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
16:57 Benzerliğin de bu kadarı Oscar’a katılan Lily Gladstone’u görenler Gupse Özay zannetti Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
15:02 Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü ’heimlich manevrası’ ile kurtardı Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü 'heimlich manevrası' ile kurtardı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
13:44 AK Partili çobandan Turgut Altınok’a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız
13:41 Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas dizisine dahil oluyor Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas dizisine dahil oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 17:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: TÜRKLİM Başkanlığına Hamdi Erçelik Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement