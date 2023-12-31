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Türkmenistan, 2024'e renkli havai fişek gösterileriyle merhaba dedi - Son Dakika
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Türkmenistan, 2024'e renkli havai fişek gösterileriyle merhaba dedi

Türkmenistan, başkent Aşkabat'ta yapılan rengarenk havai fişek gösterileriyle yeni yıla giriş yaptı. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, ulusal televizyon kanalları aracılığıyla yayımladığı tebrik mesajında, 2024 yılında ülkenin mutluluk ve refahını artırmak için çalışacaklarını belirtti ve tüm Türkmen halkının yeni yılını kutladı.

Türkmenistan, 2024\'e renkli havai fişek gösterileriyle merhaba dedi
31.12.2023 - 22:47,  Güncelleme: 22:47
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Türkmenistan, Türkiye saati ile (TSİ) 22: 00'de, 2024'e merhaba dedi.

Yeni yıl, başkent Aşkabat'ta rengarenk havai fişek gösterileriyle karşılandı. Havai fişek gösterilerini Aşkabatlılar, Alem kültür ve eğlence merkezinde izledi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, yeni yıl münasebetiyle ulusal televizyon kanalları aracılığıyla görüntülü tebrik mesajı yayımladı.

2023 yılının değerlendirmesini yapan Berdimuhamedov, "2024 yılında ülkemizin mutluluk ve refahını artırmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Berdimuhamedov, tüm Türkmen halkının yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA
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