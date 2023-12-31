Türkmenistan, 2024\'e renkli havai fişek gösterileriyle merhaba dedi

Türkmenistan, Türkiye saati ile (TSİ) 22: 00'de, 2024'e merhaba dedi.

Yeni yıl, başkent Aşkabat'ta rengarenk havai fişek gösterileriyle karşılandı. Havai fişek gösterilerini Aşkabatlılar, Alem kültür ve eğlence merkezinde izledi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, yeni yıl münasebetiyle ulusal televizyon kanalları aracılığıyla görüntülü tebrik mesajı yayımladı.

2023 yılının değerlendirmesini yapan Berdimuhamedov, "2024 yılında ülkemizin mutluluk ve refahını artırmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Berdimuhamedov, tüm Türkmen halkının yeni yılını kutladı.