Türkşeker, 2023-2024 kampanya dönemini rekorla tamamladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) 2023-2024 kampanya dönemini tarihi rekorla tamamladığını bildirerek, "Kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işlenerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker üretildi." ifadesini kullandı.
Yumaklı, yaptığı açıklamada, yüzde 37'lik payla sektördeki en büyük şeker şirketi olan 98 yıllık tarihe sahip Türkşeker'in, 2023-2024 kampanya döneminde faaliyette bulunan 14 şeker fabrikasıyla gerek pancar gerekse şeker üretiminde son 25 yılın zirvesine ulaştığını aktardı.
Ereğli Şeker Fabrikası'yla başlayan 2023-2024 kampanya döneminin Ilgın Şeker Fabrikası'yla tamamlandığını belirten Yumaklı, "1998 yılından bu yana en uzun kampanya dönemini ortalama 155 günlük üretim dönemiyle başarıyla geçiren Türkşeker tarihi bir rekor elde etti. Pancar ekiminden sökümüne üretimin her aşamasında geçimini pancar tarımından sağlayan üreticilerin yanında olan Türkşeker, 2023-2024 döneminde 40 bin 132 üreticiye 21 milyar lira ödeme yaptı. 2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işlenerek, 1 milyon 161 bin 100 ton şeker üretildi, yan ürün olarak da 418 bin 800 ton melas, 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi." değerlendirmesinde bulundu.
Yumaklı, şeker pancarı üretiminin, sözleşmeli üretim modelinin en iyi örneklerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Şeker pancarı üretimi, yüz akı sektörlerin başında gelmektedir. Bu tarihi başarıda emeği bulunan üreticilerimiz başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarına ve Türkşeker personeline teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da şeker pancarı üretiminde yüz güldürücü benzer sonuçlar almaya, üreticilerimizin çabası ve sektör paydaşlarımızın desteğiyle devam edeceğiz. Ülkemizi bu alanda bir adım daha ileri taşıyacağız."
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