Türkşeker'in Ucuz Şeker Satışı İddiası

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Türkşeker'in şeker zammından bir gün önce iki firmaya piyasa fiyatının altında ve ihalesiz şekilde 100 bin ton şeker sattığını öne sürdü. Konuya ilişkin açıklama yapana Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin ilan edilen resmi fiyatların çok altında ve kamuoyuna hiçbir duyuru yapmadan iki firmaya 100 bin ton şeker sattığı ortaya çıktı. Türkşeker, İşmen Gıda ve Remzi Çakar adlı bu firmalara yaptığı satıştan sadece bir gün sonra şeker fiyatına yüzde 11 zam yaptı. Türkşeker, kendi resmi satış fiyatı olan bin 735 TL/çuval üzerinden satış yapması gerekirken, İşmen Gıda ve Remzi Çakar'a şekerleri bin 588 TL çuvaldan verdi. Bu iki firma 100 bin ton şekeri ucuza kapattıktan sadece bir gün sonra, Türkşeker yüzde 11 zam yaparak şekerin fiyatını bin 925 TL çuvala çıkardı. Zamanlaması manidar bu şeker satışıyla kamu çuval başına 147 TL zarara uğratılırken, bu iki şirkete çuval başına 147 TL avantaj sağlanmış oldu. Piyasa fiyatının altında şeker satışı yapılan iki firmaya sadece 24 saat içinde milyonlarca TL para kazandırıldı. Kamunun bu satıştan toplam zararı ise 600 milyon TL"

"BAKANLIK DERHAL AÇIKLAMA YAPMALIDIR"

Üstelik el altından yapılan bu şeker gibi satışın 70 bin tonluk kısmının 180 gün vadeyle 1850 TL'den yapıldığı, böylece vade farkı hesaba katıldığında, bu firmalara piyasa koşullarının çok üzerinde bir finansal avantaj daha sağlandığı öğrenilmiştir. Türkşeker normal şartlarda indirimli satış yapacağı zaman bunu ilan etmek ve tüm firmalara eşit fırsat tanımak zorunda. Ancak bu satışta bunu yapmamış, imtiyazlı iki şirkete büyük bir rant transferi sağlamıştır. Yönetim Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanı'na yakın isimlerin, eski AKP milletvekillerinin ve üst düzey bürokratların bulunduğu Türkşeker'in geçen yıl da yine bu iki firmaya ucuz fiyattan 400 ton şeker sattığını öğrendik. Hem Türkşeker yönetimi hem de Tarım ve Orman Bakanı bu şaibeli şeker satışıyla ilgili derhal açıklama yapmalıdır. Halkın parasıyla finanse edilen bir kamu kurumunda yaşanan yolsuzluk ve imtiyazlı satış iddialarına sessiz kalınamaz. Türkşeker yönetimi, ilan ve duyuru şartını çiğneyerek neden resmi fiyatının altına satış yaptığını, neden sadece bu iki firmayı seçtiğini, neden zam kararını bu satıştan hemen sonraya sakladığını açıklamak zorundadır. Torpilli şeker satışı skandalını TBMM gündemine de taşımış bulunuyorum. İktidardan derhal resmi yanıt bekliyorum. Seçilmiş firmalara el altından yapılan şeker gibi satışın hesabı verilmelidir."