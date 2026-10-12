Tusk, Rusya'yı savaştan sorumlu tuttu, Avrupalılara yaptırım artırımı çağrısı yapacak

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'daki savaştan sorumlu tuttuğu Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasının değerlendirilmesi için Avrupalı ortaklarına çağrıda bulunacağını söyledi.

Başbakan Tusk, Varşova Güvenlik Forumu'nun açılış oturumunda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güvenlik meselesinin Batılı ülkeler için artık soyut ya da akademik bir sorun olmaktan çıktığını ifade eden Tusk, "Biz Polonya'da, Avrupa'da ve Batı'da hiçbir yanılsamaya kapılamayız. Bugün Ukrayna'da yaşananları değerlendirirken en ufak bir yanlışlığa dahi izin veremeyiz." dedi.

Tusk, hiç kimsenin savaşın sorumluluğunu göreceli hale getirmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

Ukrayna'daki savaşın iyilik ile kötülük arasında bir karşılaşma olduğunu öne süren Tusk, "Hiç kimse ve hiçbir şey Rusya'nın Ukrayna'daki savaştan yüzde 100 oranında sorumlu olduğu gerçeğini ortadan kaldıramaz. Burada bir simetri kurmaya çalışan, Ukrayna'nın savaştan sorumlu olduğunu ima eden herkes saldırgana, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e son derece değerli bir hediye vermiş olur." ifadelerini kullandı.

"Rusya, yalnızca hakimiyet kurmakla ilgileniyor"

Tusk, Avrupa, NATO ve tüm özgür dünyanın Rusya'ya boyun eğmeyeceğini belirterek, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasının değerlendirilmesi için Avrupalı ortaklarına çağrıda bulunacağını bildirdi.

Rusya'nın niyetleri konusunda artık hiçbir yanılsamaya yer olmadığını dile getiren Tusk, "Rusya, ne ateşkesle ne gerilimin düşürülmesiyle ne de barışla ilgileniyor. Yalnızca hakimiyet kurmakla ilgileniyor." diye konuştu.

Tusk, Rusya'ya ateşkes ya da sivil hedeflerin bombalanmasının durdurulmasını öneren herkesin Rusya'nın kibirli ve vahşi yanıtıyla karşılaştığını söyledi.

Ukrayna ve Polonya'nın boyun eğdirilemeyeceğini ve korkutulamayacağını ifade eden Tusk, şunları kaydetti:

"Avrupa, NATO ve tüm özgür dünya boyun eğmeyecek, korkutulamayacak. Bu mesaj bugün Varşova'dan Washington'a kadar her başkentten verilmelidir. Önümüzdeki saatlerde, haftalarda ve aylarda yanıtımızın özgür dünyanın, tüm başkentlerin ve tüm siyasi liderlerin tam dayanışması ve kararlılığı olacağından eminim."