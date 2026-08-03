Çankaya Belediye Meclisi'nde Hüseyin Can Güner’e “özgürlük” tişörtleriyle destek
Çankaya Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında bazı üyeler, tutuklu Başkan Hüseyin Can Güner'in fotoğrafının bulunduğu 'özgürlük' tişörtleriyle katıldı ve Güner'in koltuğuna fotoğrafı konuldu.
(ANKARA) - Çankaya Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısına bazı meclis üyeleri, tutuklu Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in fotoğrafının yer aldığı "Hüseyin Can Güner'e özgürlük" tişörtleriyle katıldı. Güner'in meclis salonundaki koltuğuna da fotoğrafı yerleştirildi.
Çankaya Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısında bazı meclis üyeleri, tutuklu Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek verdi. Meclis üyeleri, toplantıya Hüseyin Can Güner'in fotoğrafının yer aldığı "Hüseyin Can Güner'e özgürlük" yazılı tişörtlerle katıldı. Güner'in meclis salonundaki koltuğuna da fotoğrafı konularak tutukluluğuna tepki gösterildi.
Son Dakika › Güncel › Çankaya Belediye Meclisi'nde Hüseyin Can Güner’e “özgürlük” tişörtleriyle destek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?